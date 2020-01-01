Дата и место
10 мая
О событии
Двухчасовая программа включает в себя песни из нового альбома и лучшие, проверенные временем, хиты. Нежные и лиричные песни, общение музыканта с поклонниками в зрительном зале, не оставят равнодушными ценителей живой музыки. Почувствуйте энергию, искренность и настоящую любовь к музыке, которую Алексей Брянцев дарит со сцены. Не упустите возможность окунуться в мир романтики, красоты и незабываемых впечатлений. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем. Приобретайте билеты на концерт заранее и занимайте лучшие места, ведь на всех их может не хватить. Приходите и насладитесь концертом, который останется в вашей памяти на долгие годы!