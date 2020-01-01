Концерты
Органно-вокальный концерт: «Аве Мария»

6+
Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 18:00 / Филармония

О событии

Концерты программы «Аве Мария» — традиционные вечера возвышенной и красивой музыки. Для вас прозвучат органные и вокальные сочинения, прославляющие светлый образ Богоматери — символ чистоты и красоты, и воспевающие самые высокие человеческие чувства.

Программа «Аве Мария» особенно дорога сердцам калининградских слушателей. Она уже неоднократно звучала под сводами концертного зала, но интерес к ней неизменно высокий. Эта программа — прекрасная коллекция ярких и выразительных произведений, поднимающих нас над повседневностью и мирской суетой в те высшие сферы, где царствует свет, любовь и радость, несомненно, наполнит души всех и каждого гармонией, добром и покоем.

Этот концерт — способ прикоснуться к кристаллизованной гармонии, покою и идеальной красоте. В этом нам поможет волшебное сочетание органа, трубы и голосов солистов филармонии.

Исполнители: лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), Анна Юсупова (орган). 

В программе: 

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга До мажор, BWV 545
  • И.С. Бах — Хоральные прелюдии
  • И. С. Бах — Ш. Гуно — Аве Мария
  • Ф. Шуберт – Аве Мария
  •  К. Бальбатр — Первая Рождественская сюита — «Prélude» и «Á la Venue de Noël»
  • Ж. Бизе — Аве Мария
  • А. Пьяццолла — «Аве Мария» 
  • Л. Боэльман — Молитва из «Готической сюиты»
  • Дж. Каччини — «Аве Мария»

Ведущая — Н.Анисимова