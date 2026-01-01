Концерты
Органный концерт «В ожидании волшебства»

6+
Дата и место

10 января
суббота
17:00
Филармония
О событии

Вы готовы почувствовать настоящее музыкальное чудо? Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и насладиться чарующими звуками органа вместе с органисткой Калининградской филармонии, лауреатом международных конкурсов Марией Гаврилюк!

Программа включает бессмертные творения великих композиторов: Христово благовестие звучит в классических хоралах И.С. Баха, волшебная гармония раскрывается в нежных переливах франко-голландских мастеров Карла Дакена и Марселя Дюпре,. А завершится вечер ярким саундтреком из легендарного фильма «Один дома», написанным Джоном Уильямсом.

Присоединяйтесь к нам и подарите себе незабываемые мгновения музыкального искусства!

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

В программе:

  • И. С. Бах — рождественские хоралы
  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга до мажор, BWV 547
  • К. Дакен — Ноэль No. 6 из «Новой Книги Ноэлей»
  • С. Франк — Фантазия до мажор
  • М. Дюпре — Вариации на Ноэль, опус 20
  • Дж. Уильямс — саундтрек из фильма «Один дома»