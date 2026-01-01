Дата и место
10 января
суббота
|17:00
Органный концерт «В ожидании волшебства»2026-01-10T17:00:00.000+02:00
О событии
Вы готовы почувствовать настоящее музыкальное чудо? Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и насладиться чарующими звуками органа вместе с органисткой Калининградской филармонии, лауреатом международных конкурсов Марией Гаврилюк!
Программа включает бессмертные творения великих композиторов: Христово благовестие звучит в классических хоралах И.С. Баха, волшебная гармония раскрывается в нежных переливах франко-голландских мастеров Карла Дакена и Марселя Дюпре,. А завершится вечер ярким саундтреком из легендарного фильма «Один дома», написанным Джоном Уильямсом.
Присоединяйтесь к нам и подарите себе незабываемые мгновения музыкального искусства!
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
В программе:
- И. С. Бах — рождественские хоралы
- И. С. Бах — Прелюдия и фуга до мажор, BWV 547
- К. Дакен — Ноэль No. 6 из «Новой Книги Ноэлей»
- С. Франк — Фантазия до мажор
- М. Дюпре — Вариации на Ноэль, опус 20
- Дж. Уильямс — саундтрек из фильма «Один дома»