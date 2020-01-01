Дата и место
|
9 марта
понедельник
|18:00
|
Eurodance 902026-03-09T18:00:00.000+02:00
О событии
9 марта в Калининграде пройдет уникальный концерт, аналогов которому ещё не было! Впервые на сцене театра эстрады «Янтарь Холл» выступят всемирно известные европейские артисты в проекте «EURODANCE»90»: Natasha Wright – солистка легендарной группы La Bouche с невероятным LIVE-шоу и Kevin McCoy – единственный участник оригинального состава группы Bad Boys Blue!
«EURODANCE»90» — это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир мировой музыки 90-х годов и настоящий калейдоскоп дорогих сердцу песен, которые знает весь мир.
Natasha Wright и её команда вернут вас в золотую эру диско 90-х, исполнив свои мировые хиты, под которые мы танцевали и веселились! Вас ждут бессмертные треки: «Be My Lover», «Sweet Dreams» и «Tonight is the Night»!
Навряд ли можно найти людей, которые не зажигали под «You’re A Woman», «Pretty Young Girl» или «Come Back And Stay» от культовой группы 80-х и 90-х – Bad Boys Blue! Их хиты звучат уже десятилетия и при этом не теряют своей актуальности! Многие из нас не то, что выросли на них, а даже родились после того, как легендарная группа «Bad Boys Blue» — завоёвывала первые места в мировых чартах с этими нетленками. Сейчас Kevin McCoy частый гость в России. «Россия стала для меня вторым домом! Я всегда рад быть здесь! Тут мои любимые зрители, самые лучшие на земле!» — говорит Кевин.
Эти зарубежные хиты знакомы всем, кто хоть раз бывал на дискотеках в 90-х и нулевых. Вихрь эмоций и непередаваемый драйв на танцполе многократно возрастает, когда любимые композиции исполняются вживую, когда энергетика музыки подогревается подачей харизматичных музыкантов и вокалистов!
Приходи и зажигай под любимую музыку от Kevin McCoy ex. Bad Boys Blue и Natasha Wright ex. La Bouche, прочувствуй вибрацию звучащих вживую инструментов, раздели эмоции с артистами! Это уже не дискотека, а музыкальное шоу, полное энергии и незабываемых эмоций, и ты — его непосредственный участник!