|Событие прошло 6 января 2026 г., 12:00 / Янтарь-Холл
Яркое стильное иллюзионное «Новогоднее ФОКУС-ШОУ» для всей семьи!
Настоящий праздник волшебства!
Иллюзионное шоу — один из самых захватывающих, зрелищных и востребованных жанров искусства! Загляни в удивительный мир магии, чудес и волшебства, где взрослые почувствуют себя детьми, а дети — настоящими волшебниками! Лучшие иллюзионисты и артисты оригинального жанра Санкт-Петербурга, оригинальные костюмы и трюки и, конечно, непревзойденное мастерство артистов!
Сон или явь?
Тайны и превращения, секреты и исчезновения, чтение ваших тайных мыслей и угадывание желаний, балансирование на грани реальности, юмористические фокусы с участием зрителей, большой интерактив на весь зал, иллюзии, в которых участвует каждый зритель, левитация предметов и даже людей, блестки и конфетти, мыльная магия, волшебные зонтики, гигантские цветы, драйв и энергия!
Приготовьтесь увидеть настоящее волшебство! Участие зрителей и восторг обеспечены!
Подарите себе чудо!