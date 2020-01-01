Концерты
Новогоднее фокус-шоу

Событие прошло 6 января 2026 г., 12:00 / Янтарь-Холл

Яркое стильное иллюзионное «Новогоднее ФОКУС-ШОУ» для всей семьи!

Настоящий праздник волшебства!

Иллюзионное шоу — один из самых захватывающих, зрелищных и востребованных жанров искусства! Загляни в удивительный мир магии, чудес и волшебства, где взрослые почувствуют себя детьми, а дети — настоящими волшебниками! Лучшие иллюзионисты и артисты оригинального жанра Санкт-Петербурга, оригинальные костюмы и трюки и, конечно, непревзойденное мастерство артистов! 

Сон или явь?

Тайны и превращения, секреты и исчезновения, чтение ваших тайных мыслей и угадывание желаний, балансирование на грани реальности, юмористические фокусы с участием зрителей, большой интерактив на весь зал, иллюзии, в которых участвует каждый зритель, левитация предметов и даже людей, блестки и конфетти, мыльная магия, волшебные зонтики, гигантские цветы, драйв и энергия!

Приготовьтесь увидеть настоящее волшебство! Участие зрителей и восторг обеспечены!

Подарите себе чудо!