Дата и место
|
10 января
суббота
|16:00
|
«Звенит январская вьюга»2026-01-10T16:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас окунуться в мир зимней музыки и насладиться праздничным концертом любимых зимних мелодий!
На сцене:
- Елизавета Бородина — лауреат международных конкурсов (сопрано)
- Герман Иванченко — лауреат международных конкурсов (фортепиано)
Программа концерта:
- «Бубенцы» В.Р. Бакалейников;
- «Зимний вечер» Н.К. Метнер;
- «В лунном сиянии» Е.Д. Юрьев;
- «Над полями, да над чистыми» Е. Горина;
- «Вдоль по улице метелица метет» А.Варламов;
- «Старый клен» А. Пахмутова;
- «Снегопад» А.Г. Экимян;
- «Лесной олень» Е. Крылатов;
- «А снег идет» А. Эшпай;
- «Песенка о снежинке» Е. Крылатов;
- «Три белых коня» Е. Крылатов;
- «Кабы не было зимы» Е. Крылатов;
- «Звенит январская вьюга» А. Зацепин;
- «Конфетки-бараночки» А.А. Саяпин;
- «Песенка о медведях» А. Зацепин
- Вальс из к/ф «Метель» Г.В. Свиридов
- Февраль» из цикла «Времена года» П.И. Чайковский
Эти музыкальные шедевры создадут уникальную атмосферу праздника, наполненную теплом и радостью, погрузив слушателей в сказочный мир Нового года. Приходите вместе с семьей и друзьями! Пусть музыка подарит вам улыбку и согреет душу даже в самую холодную зимнюю ночь.
Продолжительность: 60 минут