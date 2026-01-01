Концерты
«Звенит январская вьюга»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
6+
Дата и место

10 января
суббота
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Приглашаем вас окунуться в мир зимней музыки и насладиться праздничным концертом любимых зимних мелодий! 

На сцене:

  • Елизавета Бородина — лауреат международных конкурсов (сопрано)
  • Герман Иванченко — лауреат международных конкурсов (фортепиано)

Программа концерта:

  • «Бубенцы» В.Р. Бакалейников;
  • «Зимний вечер» Н.К. Метнер;
  • «В лунном сиянии» Е.Д. Юрьев;
  • «Над полями, да над чистыми» Е. Горина;
  • «Вдоль по улице метелица метет» А.Варламов;
  • «Старый клен» А. Пахмутова;
  • «Снегопад» А.Г. Экимян;
  • «Лесной олень» Е. Крылатов;
  • «А снег идет» А. Эшпай;
  • «Песенка о снежинке» Е. Крылатов;
  • «Три белых коня» Е. Крылатов;
  • «Кабы не было зимы» Е. Крылатов;
  • «Звенит январская вьюга» А. Зацепин;
  • «Конфетки-бараночки» А.А. Саяпин;
  • «Песенка о медведях» А. Зацепин
  • Вальс из к/ф «Метель» Г.В. Свиридов
  • Февраль» из цикла «Времена года» П.И. Чайковский

Эти музыкальные шедевры создадут уникальную атмосферу праздника, наполненную теплом и радостью, погрузив слушателей в сказочный мир Нового года. Приходите вместе с семьей и друзьями! Пусть музыка подарит вам улыбку и согреет душу даже в самую холодную зимнюю ночь.

Продолжительность: 60 минут