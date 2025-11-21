Дата и место
9 января
пятница
|15:00
12 мюзиклов, которые потрясли мир
О событии
Звезды российских мюзиклов предстанут в ярком, динамичном шоу, наполненном музыкой, ставшей классикой жанра. «12 мюзиклов» можно сравнить с удивительным музыкальным путешествием по страницам популярнейших мировых мюзиклов. Любимые артисты, перевоплощаясь из одного образа в другой, порадуют безупречным вокалом и отточенной пластикой.
Шикарные костюмы и эффектные акробатические номера в сочетании с видеоинсталляцией, меняющей декорации, позволят зрителям легко перемещаться из одной локации в другую: из подземелья парижской оперы – на улицы Чикаго, а затем и в «танцующий Болливуд»!
В шоу «12 мюзиклов» выступают артисты, которые блистали в грандиозных международных постановках, таких как «Metro», «Notre Dam de Paris», «Romeo & Juliette», «Chicago», «Cats», «Mamma Mia», «Zorro», «Tanze der Vampiere», «The sound of music», а также в российских оригинальных мюзиклах «Норд Ост», «12 стульев», «Алые паруса», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Тодд» и других.
Владимир Дыбский — он же князь Радзивилл в мюзикле «Граф Орлов», священник в мюзикле «Тодд» с группой «Король и Шут», а так же участник таких легендарных проектов, как «Монте Кристо», «Ромео и Джульетта», «Нотр Дам де Пари» и многих других. Солист цирковых шоу «Свадьба соек», «Изумрудный город», голос ледового шоу «Золушка».
Анна Лукоянова — прекрасная Джульетта в музыкальном спектакле Московского театра оперетты «Ромео и Джульетта 20 лет спустя», Магда в мюзикле «Бал вампиров», Белль в мюзикле «Красавица и Чудовище», исполнительница партий в постановках «Мамма Миа», «Зорро», «Стиляги», «Кабаре». А так же солистка шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
Ирина Перова — актриса, блиставшая в мюзиклах «Норд-Ост», «Кошки», «12 стульев», «Зубастая няня», «Алые паруса»; артистка Театра Мюзикла, выступающая в спектаклях «Преступление и наказание», «Прайм тайм».
Роман Графов — исполнитель роли Казановы в одноименном мюзикле и главной роли в новом мюзикле «Шагреневая кожа», а также роли американского шахматиста Фредди Трампера в мюзикле «Шахматы»; участник проекта «Голос»; артист, принимавший участие в мюзиклах «Бал вампиров», «Алые паруса», «Однажды в Одессе», «Преступление и наказание», «Ромео и Джульетта»; солист шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
Анна Вершкова — участница мюзиклов «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Бал вампиров», «Магазинчик ужасов»; артистка шоу Авербуха «Алиса в стране чудес», солистка шоу «Алладин».
Владимир Ветт — скрипач-виртуоз, играющий на уникальной пятиструнной электронной скрипке «Viper».
В программе: НОТРДАМ ДЕ ПАРИ, ГРАФ ОРЛОВ, ЧИКАГО, РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА, КОШКИ, МОНТЕ-КРИСТО, МЕТРО, ИИСУС ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА, ПРИЗРАК ОПЕРЫ, СТИЛЯГИ, МАМА МИЯ, БАЛ ВАМПИРОВ.