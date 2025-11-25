Дата и место
|
8 января
четверг
|16:00
|
Меги Гогитидзе2026-01-08T16:00:00.000+02:00
О событии
8 января состоится долгожданный большой сольный концерт Меги Гогитидзе в «Янтарь-холл». Стиль Исполнения Меги и её голос абсолютно уникальны и неподражаемы, вызывая всегда волнение в душе и сердце. Песни Меги о вечном и самом ценном: о Боге, о вере, о семье, чести, детстве, Родине, никого не оставят равнодушными и каждый унесет отпечаток её творчества на душе, заставив еще долго после размышлять…
На сцене Меги проживает каждую песню и дает посыл слушателям заглянуть в себя. Её энергетика буквально завораживает.
Этот вечер станет настоящим подарком для ценителей музыки, где каждая песня — это история, рассказанная сердцем.
До встречи на концерте Меги Гогитидзе 8 янаря!