Концерты
Меги Гогитидзе

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Дата и место

8 января
четверг
16:00
Янтарь-Холл

О событии

8 января состоится долгожданный большой сольный концерт Меги Гогитидзе в «Янтарь-холл». Стиль Исполнения Меги и её голос абсолютно уникальны и неподражаемы, вызывая всегда волнение в душе и сердце. Песни Меги о вечном и самом ценном: о Боге, о вере, о семье, чести, детстве, Родине, никого не оставят равнодушными и каждый унесет отпечаток её творчества на душе, заставив еще долго после размышлять…

На сцене Меги проживает каждую песню и дает посыл слушателям заглянуть в себя. Её энергетика буквально завораживает.

Этот вечер станет настоящим подарком для ценителей музыки, где каждая песня — это история, рассказанная сердцем.

До встречи на концерте Меги Гогитидзе 8 янаря!

