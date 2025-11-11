Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 14:00 / Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
О событии
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «КОНЁК-ОГОНЁК»
Новогоднее интерактивное, искромётное и весёлое представление для детей по мотивам русского фольклора «Конёк-Огонёк»!
К наступающему Году Лошади активно готовятся Иван-дурак и его весёлый друг Конёк-Огонёк. Но Баба-Яга против! Эгоистка, ну что поделать! Только волшебная Жар-Птица и гости праздника спасут положение и обязательно наступит долгожданный Новый Год!
Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)
Стоимость билета — 500 рублей.
Телефоны для справок: 58-90-11; 58-90-19