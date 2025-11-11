Театр
«Конёк-Огонёк»

«Конёк-Огонёк»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 14:00 / Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «КОНЁК-ОГОНЁК»

Новогоднее интерактивное, искромётное и весёлое представление для детей по мотивам русского фольклора «Конёк-Огонёк»!

К наступающему Году Лошади активно готовятся Иван-дурак и его весёлый друг Конёк-Огонёк. Но Баба-Яга против! Эгоистка, ну что поделать! Только волшебная Жар-Птица и гости праздника спасут положение и обязательно наступит долгожданный Новый Год!

Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)

Стоимость билета — 500 рублей. 

Телефоны для справок: 58-90-11; 58-90-19

Это событие в СМИ

Спасти праздник от проделок Бабы-яги: в Калининграде покажут интерактивную новогоднюю сказку «Конёк-Огонёк»

Спасти праздник от проделок Бабы-яги: в Калининграде покажут интерактивную новогоднюю сказку «Конёк-Огонёк»

Читать →
Юным калининградцам под Новый год покажут интерактивное представление «Конёк-Огонёк»

Юным калининградцам под Новый год покажут интерактивное представление «Конёк-Огонёк»

Читать →