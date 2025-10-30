Концерты
Rap fest by ok.music

16+
16 января
пятница
19:00
Резиденция Королей

Громкое событие в Калининграде — RAP FEST by OK.Music!

16 января 2026 года пройдет первый в Калининграде рэп-фестиваль!

Big Baby Tape, TIGO, Pra (Killa’Gramm), Dj AGK (официальный диджей Icegergert), LIL KAVKAZ, БИГГИ, SVT — их всех ты встретишь вживую в Роял Парке (Резиденция Королей)! 

Rap Fest by OK.Music — впервые в Калининграде. Фестиваль будет настоящим праздником для всех любителей хип-хоп культуры и музыки! На одной сцене соберутся лучшие артисты, чтобы порадовать вас мощными выступлениями и любимыми треками. 

В программе фестиваля выступления:

  • DJ AGK — талантливый диджей, который сочетает в своих выступлениях элементы рэпа, RB и электронной музыки, создавая неповторимую атмосферу на своих концертах. Его умение чувствовать настроение публики и подбирать идеальные треки делает каждое его выступление незабываемым.
  • Big Baby Tape — долгожданное выступление артиста, который ни разу не выступал в Калининграде! Это уникальная возможность услышать его в живую и насладиться харизматичным исполнением!
  • TIGO — восходящая звезда с энергичными треками, смелыми экспериментами и яркой индивидуальностью. Прославился благодаря своему дебютному треку «Она мерещится мне».
  • Pra(Killa’Gramm) — местный рэпер из творческого объединения Газгольдер, известный своими оригинальными текстами, этот артист обязательно зажжет публику!
  • БИГГИ — талантливы исполнитель, с большим будущим, легенда реп-сцены, который всегда может удивить чем-то новым.
  • SVT — молодой, но уже завоевавший сердца фанатов рэп-исполнитель, который покажет, на что способен! Был замечен в Калининграде на разогреве у Guf’a.
  • LIL KAVKAZ — яркий и харизматичный артист, который быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и запоминающимся текстам.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Приходите 16 января в Роял Парк, чтобы зарядиться энергией и эмоциями на весь год вперед! 

Мы ждем вас на первом рэп-фесте в Калининграде!

Big Baby Tape и Pra (Killa’Gramm) выступят на первом рэп-фестивале в Калининграде

