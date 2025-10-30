Дата и место
16 января
пятница
|19:00
О событии
Громкое событие в Калининграде — RAP FEST by OK.Music!
16 января 2026 года пройдет первый в Калининграде рэп-фестиваль!
Big Baby Tape, TIGO, Pra (Killa’Gramm), Dj AGK (официальный диджей Icegergert), LIL KAVKAZ, БИГГИ, SVT — их всех ты встретишь вживую в Роял Парке (Резиденция Королей)!
Rap Fest by OK.Music — впервые в Калининграде. Фестиваль будет настоящим праздником для всех любителей хип-хоп культуры и музыки! На одной сцене соберутся лучшие артисты, чтобы порадовать вас мощными выступлениями и любимыми треками.
В программе фестиваля выступления:
- DJ AGK — талантливый диджей, который сочетает в своих выступлениях элементы рэпа, RB и электронной музыки, создавая неповторимую атмосферу на своих концертах. Его умение чувствовать настроение публики и подбирать идеальные треки делает каждое его выступление незабываемым.
- Big Baby Tape — долгожданное выступление артиста, который ни разу не выступал в Калининграде! Это уникальная возможность услышать его в живую и насладиться харизматичным исполнением!
- TIGO — восходящая звезда с энергичными треками, смелыми экспериментами и яркой индивидуальностью. Прославился благодаря своему дебютному треку «Она мерещится мне».
- Pra(Killa’Gramm) — местный рэпер из творческого объединения Газгольдер, известный своими оригинальными текстами, этот артист обязательно зажжет публику!
- БИГГИ — талантливы исполнитель, с большим будущим, легенда реп-сцены, который всегда может удивить чем-то новым.
- SVT — молодой, но уже завоевавший сердца фанатов рэп-исполнитель, который покажет, на что способен! Был замечен в Калининграде на разогреве у Guf’a.
- LIL KAVKAZ — яркий и харизматичный артист, который быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и запоминающимся текстам.
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Приходите 16 января в Роял Парк, чтобы зарядиться энергией и эмоциями на весь год вперед!
Мы ждем вас на первом рэп-фесте в Калининграде!