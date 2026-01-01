Дата и место
17 января
суббота
|15:00
О событии
Джазовый квинтет «Акцент» концерт «Джазовая классика».
17 января 2026 года, в 15.00, в Калининградском областном историко-художественном музее выступит ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и многолетнего руководителя Калининградского джаз-клуба.
- Рояль — Матковский Станислав
- Саксофон — Марков Алексей
- Бас — Калинин Евгений
- Ударные — Сиркачик Людмила