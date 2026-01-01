Концерты
Концерт «Джазовая классика»

Концерт «Джазовая классика»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

17 января
суббота
15:00
Историко-художественный музей

О событии

Джазовый квинтет «Акцент» концерт «Джазовая классика». 

17 января 2026 года, в 15.00, в Калининградском областном историко-художественном музее выступит ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и многолетнего руководителя Калининградского джаз-клуба.

  • Рояль — Матковский Станислав
  • Саксофон — Марков Алексей
  • Бас — Калинин Евгений
  • Ударные — Сиркачик Людмила