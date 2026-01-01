Дата и место
|
8 января
четверг
12:00
|
«Необыкновенные приключения Пети Перепёлкина в Берендеевом царстве»
О событии
Детский мюзикл «Необыкновенные приключения Пети Перепёлкина в Берендеевом царстве»
Петя Перепёлкин — друг детворы, чьи прошлые приключения полюбились мальчикам и девочкам не только Калининграда, но и Москвы, Уфы, Ростова, Питера и Ханты-Мансийска, в канун Нового 2026 года решил поздравить своих сказочных знакомцев: Машу и Медведя, Бабу Ягу, Кикимору, Алёнушку и её братца Иванушку, Людоеда и Метелицу — хранительницу ледяного царства Деда Мороза. Петя написал мюзикл о том, как он с утра до ночи пропадал в интернете, плохо учился, не делал зарядку и этим огорчал родителей. А в канун Нового года Петя обидел самого Дед Мороза отказом идти на Ёлку!
Рассердился Дед Мороз и отправил Петю в сказку-квест, где наш герой вместе со своим другом Гаджетом встретился со злобным Вирусом Берендеем, хозяином тех мест. Приглашаем всех наших маленьких зрителей и их родителей прийти на помощь Пете и вместе побороть этого ужасного компьютерного змия Вируса Берендея.