Дата и место
17 июля
пятница
|19:00
О событии
«Юбилейный концерт» — новая программа и новая глава в творческой жизни Ирины Круг, которую певица открывает вместе со своим сыном Александром Кругом.
Зрителей ждут любимые и лучшие композиции, которые сделали Ирину Круг по-настоящему любимой и народной артисткой.
Творчество Ирины Круг многогранно и неповторимо. Женственная и запоминающаяся, смогла создать свой музыкальный стиль и манеру исполнения, так что её песни преданные миллионы поклонников узнают с первых аккордов. Трогательные мотивы, осмысленные тексты, буквально пропитаны душевным сопереживанием и одновременно всеобъемлющим счастьем. Она не понаслышке знает, что такое любовь, потери и расставания.
Заигрывая с различными жанрами, она остаётся верна главному из них — шансону. И хиты дня сегодняшнего: «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», не уступают уже ставшим легендарными: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». В новой программе найдется место и премьерам песен, которые наверняка по достоинству оценят слушатели. Выбирая песни сердцем, Ирина Круг переносит зрителя в свой завораживающий мир задушевной песни. Обладая чувственным и узнаваемым голосом, теплотой, очарованием, талантом, она оставляет след в сердцах зрителей. И с полной уверенностью можно сказать, что это будет высоко ими оценено.
Специальный гость — Александр Круг, продолжая семейную традицию, исполнит песни своего великого отца, Михаила Круга, а также представит зрителям свои новые работы. Удивительным образом Александр Круг смог вобрать в себя не только внешность и фамилию отца, но и приятный узнаваемый баритон, который волнует души и сердца зрителей всех поколений.