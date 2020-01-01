Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 17:00 / Янтарь-Холл
О событии
Новогодний Шансон! Авторское шоу эстрадных и шансонных исполнителей.
Владимир Черняков с песней «За Друзей», «Сумасшедшая любовь», «Скажи,что ты любишь», «Поющие в терновнике» в дуэте с Евой Амуровой, которая споёт и сольно свои песни, погрузят Вас в атмосферу праздника. Михаил Шелег, традиционно, пригласит на сцену женщин любительниц потанцевать под «Глаза твои карие».
Для Вас выступит Ирина Шведова, неподражаемая певица, звезда российской эстрады. Экс-солист группы «Штар» Руслан Швыдченко исполнит лучшие цыганские песни, а также споёт дуэт с Радой Рай, которая подарит наслаждение зрителям своим голосом и песнями. Свои хиты исполнит Владимир Асмолов, один из самых известных и любимых артистов в жанрах шансон и городской романс. Новое поколение представит Есения, которая так же споёт сольно и покажет новый дуэт с Даниилом Соколенко. Радостные эмоции подарит выступление Натальи Которевой.
Вся программа создана для того, чтобы продлить новогоднее настроение и получить заряд доброй улыбки!