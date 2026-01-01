Расписание
9 января
пятница
|11:00
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T11:00:00.000+02:00
|14:00
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T14:00:00.000+02:00
|19:00
Балет «Щелкунчик»2026-01-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Московский Театр «Корона Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».
Эта рождественская история маленькой Маши и сказочного Принца знакома всем с самого детства. Но именно в этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского волшебство проникает в зрительный зал и все становятся соучастниками этого представления.
Король мышей и его свита хотят похитить юную Машу, но смелый Щелкунчик со своим войском вступает в яростную битву и спасает её. Но не будем больше рассказывать, потому что все это нужно увидеть своими глазами на прекрасном балете в хореографии Анатолия Емельянова.
Продолжительность 2 часа с одним антрактом.