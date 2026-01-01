Театр
Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
6+
Купить билет без комиссии

Расписание

9 января
пятница
11:00
Дом искусств
Купить билет
9 января
пятница
14:00
Дом искусств
Купить билет
9 января
пятница
19:00
Дом искусств
Купить билет

О событии

Московский Театр «Корона Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».

Эта рождественская история маленькой Маши и сказочного Принца знакома всем с самого детства.  Но именно в этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского волшебство проникает в зрительный зал и все становятся соучастниками этого представления.

Король мышей и его свита хотят похитить юную Машу, но смелый Щелкунчик со своим войском вступает в яростную битву и спасает её. Но не будем больше рассказывать, потому что все это нужно увидеть своими глазами на прекрасном балете в хореографии Анатолия Емельянова.

Продолжительность 2 часа с одним антрактом.

Это событие в СМИ

«Щелкунчики» на любой вкус: 4 спектакля по легендарной сказке Гофмана

«Щелкунчики» на любой вкус: 4 спектакля по легендарной сказке Гофмана

Читать →