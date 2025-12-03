Alessandro Safina с симфоническим оркестром

Дата и место
|
28 февраля
суббота
|18:00
|
Alessandro Safina с симфоническим оркестром2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец — Алессандро Сафина с большим симфоническим оркестром! Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса, сопряженного с высоким техническим и актерским мастерством, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.
Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a Te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон».
В сочетании с симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полётность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу незабываемого праздника музыки и отдаться во власть очарования итальянской жизни, голоса исключительной теплоты и природной глубины, покорившей многие оперные и эстрадные сцены мира.. Получив в 1989 году первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли, артист начал активно работать в области академической музыки. Так, за несколько лет он исполнил ведущие партии в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и многие другие. Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком» — стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов.
Большой успех пришел к Сафина в Нидерландах, когда он принял участие в концерте The Night Of The Proms. Сингл Luna с альбома Insieme a Te продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель. Сам альбом был выпущен более чем в 30 странах мира, стал «золотым» в Бразилии и на Тайване, а также четырежды «платиновым» в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором, Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами.