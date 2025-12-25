Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|19:00
|
ДС "Янтарный"
О событии
Живой концерт Владимира Преснякова – это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке Музыки. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа, фееричного артиста, чувствующего каждого присутствующего.
В арсенале Преснякова 10 альбомов. Последний из них — «Нереальная любовь» не сумел вместить все накопившиеся новые песни. Владимир постоянно находится в работе – он пишет песни, много снимается в телевизионных концертах, активно гастролирует.
Несколько последних музыкальных работ «Я помню», «Небеса обетованные», «Никудышный ангел» и дуэт с Натальей Подольской «Я все помню» расширяют формат музыки, которую исполняет Пресняков — от романтических и сказочных песен до драматических. Но самые известные старые хиты возвращают зрителя к тому, что Владимир Пресняков позитивный, легкий, влюбленный музыкант и певец.
Благодаря новым аранжировкам все песни, за которые вы любите артиста, обрели новое рождение, звучат современно и очень актуально, но при этом Владимир остается верен себе, потому что он настоящий музыкант, и превращает свой концерт в реальное музыкальное шоу.