Дата и место
|
20 февраля
пятница
|19:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Марк Бартон впервые выступит в формате «вопрос-ответ», расскажет методы, советы, информацию, которые позволят получить реальные изменения в жизни.
Марк Бартон — психолог, телеведущий, ректор Международного института психологии и психотерапии, автор бестселлера «Девочка. Девушка. Женщина», основатель метода когнитивной персонализации, создатель психологического сообщества «MINISTERIUM». Автор психологических курсов и программ, которые помогают людям улучшить качество жизни и наладить отношения в семьях. «РАЗБОР БАРТОНА» — психологическая интерактивная программа, включающая персональные разборы и работу в групповой динамике. Отношения между мужчиной и женщиной, личные границы, женская самооценка, абьюз в отношениях, измены и предательство, любовницы и отношения с женатым, маменькиным сыночком, всё о сожительстве — неудобные темы, которые волнуют многих женщин. На лекции будут так же раскрыты темы личностного роста, отношения с деньгами, мотивация и успех. В процессе разбора, Марк Бартон не сможет ответить на все вопросы из зала. В формате групповой динамики, вы сможете найти ответы на свои вопросы, даже не задавая их в слух. Марк Бартон основатель более 20 авторских онлайн-курсов. Самые известные курсы «Удобная или уникальная» и «Я-Женщина» прошли более 2 млн женщин из 60 стран мира. На его YouTube канал подписано свыше 2,5 млн человек.