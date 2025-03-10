Концерты
Emin

5 июля
воскресенье
19:00
Янтарь-Холл

В 2026 году EMIN продолжает гастрольный тур. В программе – как знакомые хиты, так и свежие композиции, уже успевшие полюбиться слушателям. Особое место займут песни из альбомов, вдохновленных музыкой Элвиса Пресли и Муслима Магомаева.

На сцене прозвучат «Отпусти и лети», «Синяя вечность», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», Still, I Got a Feelin» in My Body и многие другие. Все песни артист исполняет вживую, в сопровождении музыкантов, с которыми EMIN выступает уже много лет. Это не просто концерт, а теплый музыкальный вечер, наполненный яркими эмоциями.

