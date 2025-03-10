Дата и место
|
5 июля
воскресенье
|19:00
|
Янтарь-Холл
О событии
В 2026 году EMIN продолжает гастрольный тур. В программе – как знакомые хиты, так и свежие композиции, уже успевшие полюбиться слушателям. Особое место займут песни из альбомов, вдохновленных музыкой Элвиса Пресли и Муслима Магомаева.
На сцене прозвучат «Отпусти и лети», «Синяя вечность», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», Still, I Got a Feelin» in My Body и многие другие. Все песни артист исполняет вживую, в сопровождении музыкантов, с которыми EMIN выступает уже много лет. Это не просто концерт, а теплый музыкальный вечер, наполненный яркими эмоциями.
Это событие в СМИ
Прощальный тур Гуфа, новое шоу Лазарева и эксперименты Гагариной: 15 главных концертов лета в Калининграде и на побережье
Читать →
Романтика, драйв, хиты Элвиса: певец EMIN в июле даст концерт в Светлогорске
Читать →
Романтика, драйв, хиты Элвиса: в Светлогорске в июле выступит певец Emin
Читать →
Певец Эмин перенёс концерт в Светлогорске на год «из-за обстоятельств непреодолимой силы»
Читать →