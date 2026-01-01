Расписание
|
7 января
среда
|11:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
7 января
среда
|14:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
7 января
среда
|17:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
8 января
четверг
|11:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
8 января
четверг
|14:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
8 января
четверг
|17:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
9 января
пятница
|11:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
9 января
пятница
|14:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
|
9 января
пятница
|17:00
|
Пиф и Лира: Елка на воде
О заведении
МАУ "Дворец спорта "Юность" является одним из лучших спортивно-оздоровительных учреждений города Калининграда. С 1978 года он хорошо знаком калининградцам и жителям районных городов области. В 1990 году был открыт плавательный бассейн дворца спорта, который по сей день является единственным 50-метровым бассейном в области.