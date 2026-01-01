Дворец спорта

Дворец спорта "Юность"

Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 2
Дворец спорта
Телефон: (4012) 53 45 05

Расписание

7 января
среда
11:00
Пиф и Лира: Елка на воде
7 января
среда
14:00
Пиф и Лира: Елка на воде
7 января
среда
17:00
Пиф и Лира: Елка на воде
8 января
четверг
11:00
Пиф и Лира: Елка на воде
8 января
четверг
14:00
Пиф и Лира: Елка на воде
8 января
четверг
17:00
Пиф и Лира: Елка на воде
9 января
пятница
11:00
Пиф и Лира: Елка на воде
9 января
пятница
14:00
Пиф и Лира: Елка на воде
9 января
пятница
17:00
Пиф и Лира: Елка на воде

О заведении

МАУ "Дворец спорта "Юность" является одним из лучших спортивно-оздоровительных учреждений города Калининграда. С 1978 года он хорошо знаком калининградцам и жителям районных городов области. В 1990 году был открыт плавательный бассейн дворца спорта, который по сей день является единственным 50-метровым бассейном в области.

