Калининградский областной театр кукол

Дата и место
|
28 февраля
суббота
|18:00
|
«Вино из одуванчиков»2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О заведении
Единственный детский профессиональный театр в Калининграде. Находится в архитектурном памятнике ХIX века — кирхе памяти королевы Луизы, которая была построена и освящена в 1901 году. Перестройкой и реставрацией занимался архитектор Юрий Ваганов, и уже в 1976 году театр кукол переехал на новое место. Основа репертуара — спектакли для детей по пьесам русских, немецких, английских авторов. За годы существования он перерос из просто театра в настоящий культурный детский центр, в котором проходят детские праздники, гала-концерты, всевозможные конкурсы и фестивали. В фойе театра регулярно проводятся выставки детского рисунка, а также выставки репродукций и картин художников.