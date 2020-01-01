Калининградский областной театр кукол

Калининград, проспект Победы, 1А
Телефон: (4012) 21-43-35

28 февраля
суббота
18:00
«Вино из одуванчиков»

Единственный детский профессиональный театр в Калининграде. Находится в архитектурном памятнике ХIX века — кирхе памяти королевы Луизы, которая была построена и освящена в 1901 году. Перестройкой и реставрацией занимался архитектор Юрий Ваганов, и уже в 1976 году театр кукол переехал на новое место. Основа репертуара — спектакли для детей по пьесам русских, немецких, английских авторов. За годы существования он перерос из просто театра в настоящий культурный детский центр, в котором проходят детские праздники, гала-концерты, всевозможные конкурсы и фестивали. В фойе театра регулярно проводятся выставки детского рисунка, а также выставки репродукций и картин художников.

