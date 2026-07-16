День черники, маркет и лекция о Куршской косе: 7 бесплатных мероприятий выходных, которые увлекут и поднимут настроение

В ближайшие выходные интересных событий в Калининграде и области будет столько, что даже заядлым домоседам стоит выйти в свет. Запланированы ярмарки, лекции, концерты и фестивали. Подробнее о бесплатных событиях уик-энда — в материале «Клопс».
День черники и черничного пирога0+
Когда: суббота, 18 июля, 12:00
Где: посёлок Каменское (Черняховский район), площадка у Дома культуры
Праздник с ягодным настроением, конкурсами и ярмаркой натуральных продуктов. В программе — конкурс пирогов, где победителя выбирают гости, и кулинарные мастер-классы по приготовлению сливочного крем-супа из белых грибов и лавандового мохито. Можно будет также послушать лекцию о сборе трав и потанцевать на хороводной поляне.
Вход на праздник свободный.
«НЕЯНТАРный маркет»0+
Когда: суббота, 18 июля, 11:00–19:00
Где: остров Канта (под эстакадным мостом)
Второй в этом году «НЕЯНТАРный маркет» вновь пройдёт на Острове Канта. В этот раз в ярмарке вновь примут участие художники-акварелисты и мастера ручного творчества. Гуляющим обещают атмосферу настоящей уличной выставки.
Вход свободный.
Летний винтажный маркет18+
Когда: суббота, 18 июля (время уточните у организаторов)
Где: бар «Лес» (Светлогорск, улица Ленина, 27а)
В Светлогорске вновь пройдёт летний маркет с винтажными вещами. Дополнительно в программе — музыка и напитки. Организаторы обещают также атмосферу тенистого соснового леса.
Вход свободный. Принести вещи на маркет может любой желающий, но нужно заранее связаться с администрацией бара.
Лекция «Учитель и ученик: Юдель Пэн и Марк Шагал»16+
Когда: суббота, 18 июля, 15:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Лекция будет посвящена двум художникам, чьи судьбы связал город Витебск. Юдель Пэн — основатель первой частной художественной школы в городе, педагог, воспитавший целое поколение мастеров. Именно у него, например, начинал свой путь Марк Шагал.
На лекции искусствовед Алёна Мирошниченко расскажет, как складывались отношения учителя и ученика, какое влияние Пэн оказал на Шагала и почему их история занимает особое место в истории мирового искусства.
Вход свободный.
Летний ARTISONE Маркет0+
Когда: воскресенье, 19 июля, 12:00–19:00
Где: Гостиный сквер (напротив зоопарка)
Летний маркет с эко-артом, мастер-классами и музыкой. В программе — выставка-продажа, мастерская по созданию открыток, чайная церемония и концерты. Запланированы также мастер-классы — например, по созданию эко-сумки и по росписи морских камней.
Вход свободный.
Встреча «Мой город»12+
Когда: воскресенье, 19 июля, 12:00
Где: Библиотека им. С. Х. Симкина (Сержанта Щедина, 19)
Заседание поэтического клуба «Я пишу стихи» будет посвящено многогранной личности поэта, писателя и переводчика Сэма Симкина. Гостям представят видеопрезентацию о его судьбе, а также прочитают известные стихотворения.
Будет также представлен сборник стихов «Янтарное ожерелье». Желающие смогут присоединиться к обсуждению.
Вход свободный.
Лекция «История образования и развития национального парка «Куршская коса»»16+
Когда: воскресенье, 19 июля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Лекция посвящена тому, что национальный парк — это не просто лес. Он держится благодаря сложному балансу охраны, науки и природы. Слушатели узнают, зачем Куршской косе нужен особый статус и как сохранять уязвимый ландшафт, не превращая его в площадку для туристов.
Лектор — экопросветитель, замдиректора национального парка «Куршская коса», специалист по заповедному просвещению и экологическому туризму Анастасия Скребцова.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
О бесплатных концертах, которые пройдут в выходные, «Клопс» рассказывал отдельно.
В субботу, 18 июля, День города отметят Мамоново и Янтарный. На юге области выступать для отдыхающих будет Анна Семенович, на западе — певец NILETTO. На Куршской косе в это же время отпразднуют День мёда, а в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе».