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Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные

14:02
Анонсы Музыка
Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Классика, рок, народные песни или творчество бардов — какая бы музыка ни задевала струны вашей души, найдётся место, где её можно послушать вживую. В ближайшие выходные в Калининградской области пройдёт множество бесплатных концертов. Подробнее о них — в материале «Клопс».

Молодёжная вечёрка в Маяковке0+

Когда: пятница, 17 июля, 16:00

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)

Библиотека приглашает отметить День фольклора — с семьями, детьми, родителями и друзьями.

В программе:

  1. большой хоровод,
  2. знакомство с традиционными русскими парно-бытовыми танцами,
  3. старинные народные игры,
  4. подарки для детей.

Вход свободный, по регистрации.

Вечёрка ко Дню фольклора0+

Когда: пятница, 17 июля, 17:30

Где: летний дворик Областного дома народного творчества (Профессора Баранова, 45)

Всех любителей народной культуры приглашают на вечёрку, посвящённую Всероссийской акции «Единый день фольклора» и 80-летию Калининградской области.

В программе:

  1. творческая реконструкция и песни первых переселенцев,
  2. живое исполнение фольклорных композиций из разных регионов России,
  3. хороводы, песни, пляски и народные игры.

Вход свободный.

Концерт ко Дню фолка16+

Когда: пятница, 17 июля, двери в 19:00, начало в 20:00

Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1)

В «Бастионе» состоится вечер авторских рок-баллад и волшебных поэм в жанре фэнтези, приуроченный ко Дню фолка.

Участники

  1. группа «ДАМРАВА» — балтийское фэнтези с сибирскими нотками, 
  2. Анна Снегирёва (Брюнхильд) — менестрель, автор-исполнитель акустического фолка.

Вход свободный.

Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Литературно-музыкальный вечер «Сердце в ритме струн»12+

Когда: суббота, 18 июля, 16:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Вечер авторской песни с участием калининградских авторов-исполнителей: Андрея Беренева, Сергея Рысева, Евгения Любимцева, Владимира Лобанова, Маргариты и Романа Герасимовых. Параллельно гости смогут узнать об истории бардовской песни и её духовном потенциале.

Вход свободный.

Музыкальный фестиваль в «Месте силы» 18+

Когда: суббота, 18 июля, 19:00

Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18)

Музыкальный фестиваль для тех, кто любит иронию и новые знакомства. Выступят группы «Загрех», Psychowaves и «Психо Салатико», а также диджеи Лыфарь Фест и Разочаровашка.

Вход свободный.

Концерт Калининградского симфонического оркестра0+

Когда: воскресенье, 19 июля, 14:00

Где: Городской парк (Пионерский)

Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах». В программе — шедевры мировой классической и современной музыки.

Вход свободный. Концерт проходит под открытым небом.

О других бесплатных мероприятиях уик-энда «Клопс» рассказывал в специальной подборке.

В субботу, 18 июля, День города отметят Мамоново и Янтарный. На юге области выступать для отдыхающих будет Анна Семенович, на западе — певец NILETTO. На Куршской косе в это же время отпразднуют День мёда, а в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе».

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