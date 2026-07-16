Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные

Фото: архив «Клопс»

Классика, рок, народные песни или творчество бардов — какая бы музыка ни задевала струны вашей души, найдётся место, где её можно послушать вживую. В ближайшие выходные в Калининградской области пройдёт множество бесплатных концертов. Подробнее о них — в материале «Клопс».

Молодёжная вечёрка в Маяковке0+ Когда: пятница, 17 июля, 16:00 Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) Библиотека приглашает отметить День фольклора — с семьями, детьми, родителями и друзьями. В программе: большой хоровод, знакомство с традиционными русскими парно-бытовыми танцами, старинные народные игры, подарки для детей. Вход свободный, по регистрации.

Вечёрка ко Дню фольклора0+ Когда: пятница, 17 июля, 17:30 Где: летний дворик Областного дома народного творчества (Профессора Баранова, 45) Всех любителей народной культуры приглашают на вечёрку, посвящённую Всероссийской акции «Единый день фольклора» и 80-летию Калининградской области. В программе: творческая реконструкция и песни первых переселенцев, живое исполнение фольклорных композиций из разных регионов России, хороводы, песни, пляски и народные игры. Вход свободный.

Концерт ко Дню фолка16+ Когда: пятница, 17 июля, двери в 19:00, начало в 20:00 Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1) В «Бастионе» состоится вечер авторских рок-баллад и волшебных поэм в жанре фэнтези, приуроченный ко Дню фолка. Участники группа «ДАМРАВА» — балтийское фэнтези с сибирскими нотками, Анна Снегирёва (Брюнхильд) — менестрель, автор-исполнитель акустического фолка. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Литературно-музыкальный вечер «Сердце в ритме струн»12+ Когда: суббота, 18 июля, 16:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Вечер авторской песни с участием калининградских авторов-исполнителей: Андрея Беренева, Сергея Рысева, Евгения Любимцева, Владимира Лобанова, Маргариты и Романа Герасимовых. Параллельно гости смогут узнать об истории бардовской песни и её духовном потенциале. Вход свободный.

Музыкальный фестиваль в «Месте силы» 18+ Когда: суббота, 18 июля, 19:00 Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18) Музыкальный фестиваль для тех, кто любит иронию и новые знакомства. Выступят группы «Загрех», Psychowaves и «Психо Салатико», а также диджеи Лыфарь Фест и Разочаровашка. Вход свободный.

Концерт Калининградского симфонического оркестра0+ Когда: воскресенье, 19 июля, 14:00 Где: Городской парк (Пионерский) Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах». В программе — шедевры мировой классической и современной музыки. Вход свободный. Концерт проходит под открытым небом.

О других бесплатных мероприятиях уик-энда «Клопс» рассказывал в специальной подборке.