Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные

Классика, рок, народные песни или творчество бардов — какая бы музыка ни задевала струны вашей души, найдётся место, где её можно послушать вживую. В ближайшие выходные в Калининградской области пройдёт множество бесплатных концертов. Подробнее о них — в материале «Клопс».
Молодёжная вечёрка в Маяковке0+
Когда: пятница, 17 июля, 16:00
Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
Библиотека приглашает отметить День фольклора — с семьями, детьми, родителями и друзьями.
В программе:
- большой хоровод,
- знакомство с традиционными русскими парно-бытовыми танцами,
- старинные народные игры,
- подарки для детей.
Вход свободный, по регистрации.
Вечёрка ко Дню фольклора0+
Когда: пятница, 17 июля, 17:30
Где: летний дворик Областного дома народного творчества (Профессора Баранова, 45)
Всех любителей народной культуры приглашают на вечёрку, посвящённую Всероссийской акции «Единый день фольклора» и 80-летию Калининградской области.
В программе:
- творческая реконструкция и песни первых переселенцев,
- живое исполнение фольклорных композиций из разных регионов России,
- хороводы, песни, пляски и народные игры.
Вход свободный.
Концерт ко Дню фолка16+
Когда: пятница, 17 июля, двери в 19:00, начало в 20:00
Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1)
В «Бастионе» состоится вечер авторских рок-баллад и волшебных поэм в жанре фэнтези, приуроченный ко Дню фолка.
Участники
- группа «ДАМРАВА» — балтийское фэнтези с сибирскими нотками,
- Анна Снегирёва (Брюнхильд) — менестрель, автор-исполнитель акустического фолка.
Вход свободный.
Литературно-музыкальный вечер «Сердце в ритме струн»12+
Когда: суббота, 18 июля, 16:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Вечер авторской песни с участием калининградских авторов-исполнителей: Андрея Беренева, Сергея Рысева, Евгения Любимцева, Владимира Лобанова, Маргариты и Романа Герасимовых. Параллельно гости смогут узнать об истории бардовской песни и её духовном потенциале.
Вход свободный.
Музыкальный фестиваль в «Месте силы» 18+
Когда: суббота, 18 июля, 19:00
Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18)
Музыкальный фестиваль для тех, кто любит иронию и новые знакомства. Выступят группы «Загрех», Psychowaves и «Психо Салатико», а также диджеи Лыфарь Фест и Разочаровашка.
Вход свободный.
Концерт Калининградского симфонического оркестра0+
Когда: воскресенье, 19 июля, 14:00
Где: Городской парк (Пионерский)
Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельмана представит программу «Уличные мелодии в смокингах». В программе — шедевры мировой классической и современной музыки.
Вход свободный. Концерт проходит под открытым небом.
О других бесплатных мероприятиях уик-энда «Клопс» рассказывал в специальной подборке.
В субботу, 18 июля, День города отметят Мамоново и Янтарный. На юге области выступать для отдыхающих будет Анна Семенович, на западе — певец NILETTO. На Куршской косе в это же время отпразднуют День мёда, а в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе».