«Венеция просто была» как в затопленном Астрономическом бастионе снимали киноспектакль об основании Кёнигсберга

В Астрономическом бастионе сняли киноспектакль об основании Кёнигсберга. Работу удалось завершить даже несмотря на ливень, превративший площадку в большой бассейн. Подробности о проекте «Клопс» сообщил актёр, музыкант и представитель театра «БалТим» Игорь Лескин.
Промокшее искусство
Съёмки исторического музыкально-поэтического киноспектакля «Рождение Кёнигсберга»0+ прошли в среду, 8 июля. Как рассказывал «Клопс», в этот день из-за шторма бастион затопило: переполнился городской коллектор, двор превратился в пруд и сотрудники спасали оборудование, стоя почти по пояс в воде.
По словам Игоря Лескина, киногруппа приехала на площадку ещё утром, когда ничего не предвещало беды. Съёмки были назначены заранее, актёры отпросились с работы, поскольку до 15 июля команда собиралась подать заявку на фестиваль.
«И вот попросились в Астрономический бастион, но попали в такой интересный момент, что там вода на метр поднялась. И своими силами — ну, и при помощи высших сил — выбирались из потоков воды. Венеция просто была», — вспоминает Лескин.
Несмотря на потоп, съёмки удалось завершить.
«Рождение Кёнигсберга»
Ради чего же мокли артисты? Чтобы представить на суд зрителей спектакль, посвящённый событиям 1254 года — основанию города, который сейчас называется Калининградом.
«Рождение Кёнигсберга» — проект театра энтузиастов «БалТим». Многим из них, как Игорю Лескину, спектакль дал возможность признаться в любви родному городу.
«[В Калининграде] я похоронил прадеда, который воевал здесь, деда, который восстанавливал мою родную область, отца, который занимался тем же. Для меня это родной край, неотъемлемая история нашего города, и никак ты её не выкинешь», — сказал Лескин.
В спектакле снялись десять калининградских актёров. Сыграли они не абстрактных «основателей», а знаменитых деятелей прошлого: на экране появились великий магистр Тевтонского ордена Поппо Фон Остерна, чешский король Отткар II, магистр-тамплиер Рено Де Вишье и другие.
Частично спектакль поэтический: в нём звучит авторское стихотворение актрисы Елены Кунташевой под названием Carpe Diem («Лови момент»).
Несмотря на природный катаклизм, артисты остались довольны результатом. «Настоящее средневековье в красивом, атмосферном месте», — заключила одна из актрис.
По словам Лескина, спектакль — это предыстория, а основная часть проекта ещё впереди. Получившийся материал авторы планируют отправить на конкурс, но на какой именно — пока не раскрывают.
Спектакль уже смонтирован — его можно посмотреть в группе театра во «ВКонтакте». Коллектив особо поблагодарил администрацию Астрономического бастиона за «дух средневековья и помощь в съёмках».
В Черняховске снимут фильм о средневековом рыцаре и волке. Подробности о будущем проекта «Клопс» рассказал актёр и продюсер Юрий Антонов.