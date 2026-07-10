«Венеция просто была» как в затопленном Астрономическом бастионе снимали киноспектакль об основании Кёнигсберга

В Астрономическом бастионе сняли киноспектакль об основании Кёнигсберга. Работу удалось завершить даже несмотря на ливень, превративший площадку в большой бассейн. Подробности о проекте «Клопс» сообщил актёр, музыкант и представитель театра «БалТим» Игорь Лескин.

Промокшее искусство

Съёмки исторического музыкально-поэтического киноспектакля «Рождение Кёнигсберга»0+ прошли в среду, 8 июля. Как рассказывал «Клопс», в этот день из-за шторма бастион затопило: переполнился городской коллектор, двор превратился в пруд и сотрудники спасали оборудование, стоя почти по пояс в воде.

По словам Игоря Лескина, киногруппа приехала на площадку ещё утром, когда ничего не предвещало беды. Съёмки были назначены заранее, актёры отпросились с работы, поскольку до 15 июля команда собиралась подать заявку на фестиваль.

«И вот попросились в Астрономический бастион, но попали в такой интересный момент, что там вода на метр поднялась. И своими силами — ну, и при помощи высших сил — выбирались из потоков воды. Венеция просто была», — вспоминает Лескин.

Несмотря на потоп, съёмки удалось завершить.