История, спрятанная на чердаке: в Калининграде покажут спектакль, основанный на письмах и воспоминаниях жителей

В Калининградском театре эстрады 26 июля и 21 сентября состоятся показы спектакля «Калининград: Назад в будущее». Постановка, созданная режиссёром из Санкт-Петербурга Инной Ароновой, предлагает взглянуть на историю города через судьбы его жителей, сохранившиеся в старых письмах, дневниках и архивных документах. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

По сюжету молодая пара из Санкт-Петербурга приезжает в Калининград и решает остаться здесь жить. Разбирая вещи на чердаке своего нового «старого» дома, герои находят коробку с письмами, документами и дневниками. Эти находки становятся отправной точкой путешествия во времени: вместе с героями зрители оказываются в Кёнигсберге 1944 года, затем — в разрушенном послевоенном Калининграде и, наконец, возвращаются в настоящее.

Главные роли исполняют петербургские актёры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева.

Авторы подчёркивают, что в основе спектакля лежат реальные истории. Материалом для постановки стали письма жителей Кёнигсберга и Калининграда, архивные музейные документы и воспоминания горожан.

«Огромным удовольствием было собирать все эти истории. Порой интервью длились несколько часов. Одни люди с любовью показывали мне город, другие беседовали на бегу, третьи назначали встречу в уютных кафе. Каждое интервью стало приключением на фоне города. А каждый рассказ свидетеля — ценным материалом, который позволил лучше понять Калининград», — рассказала режиссёр Инна Аронова.

Над спектаклем работала межрегиональная команда. Режиссёр Инна Аронова объединила документальные свидетельства с художественным взглядом, а продюсерами проекта стали Иван Андрусов (Калининград — Санкт-Петербург) и Антон Марченков (Москва).

По словам создателей, постановка будет интересна и молодым зрителям, и старшему поколению, а также тем, кто впервые знакомится с городом.

Начало — в 19:00. Билеты без наценки доступны на «Клопс Афише».

О том, как прошёл премьерный показ, читайте в нашем репортаже.