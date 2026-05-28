Понять и остаться: в Калининграде состоялась премьера спектакля о переселенцах (фото)

Фото: Екатерина Матросова

Старый чемодан, пачка пожелтевших писем и лаконичное убранство сцены — иногда этого оказывается достаточно, чтобы за полтора часа провести зрителя через целый век калининградской истории. На премьере спектакля «Кёнигсберг-Калининград: Назад в будущее» побывал «Клопс». В зале театра эстрады вечером в среду, 27 мая, многолюдно, свободных кресел практически нет. Ещё до начала публике не дают заскучать: белоснежные декорации, условные контуры домов, переливаются в лучах подсветки, а из динамиков звучат голоса. Пока сменяют друг друга звонки, участники труппы делятся с публикой переживаниями о работе над спектаклем. Но вот наконец гаснет свет и на сцене появляются актёры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева. В первые минуты в воздухе остро пульсируют трепет и ожидание: ведь главный герой — не историческая личность и не событие. В фокусе — сам город и все его ипостаси: от пылавших руин Кёнигсберга — до новостроек солнечного Калининграда. А значит, история лично касается каждого, кто только пришёл в зал. Взволнованы и актёры: первые реплики звучат немного нервно и торопливо. Но зал прислушивается, затаив дыхание, и постепенно спектакль входит в колею, успокаивается и дальше льётся как плотный мягкий поток, без пауз и заминок. Строится действие вокруг молодой пары — то ли туристы, то ли недавно переехавшие в Калининград парень и девушка находят на чердаке старого дома сундук с письмами и дневниками тех, кто жил тут в прошлом веке. Разбирая и читая их, Кирилл и Ангелина пытаются понять что-то очень важное об этом непростом месте. О его боли. О его силе. Об его надежде.

Фото: Александра Фурман

Здесь не будет линейного развития единого сюжета с прологом, кульминацией и хеппи-эндом. Авторы писем, тексты которых легли в основу спектакля (при его подготовке использованы реальные архивные материалы и воспоминания), не были даже знакомы друг с другом. Но их устами каждое десятилетие рассказывает собственную историю, показывает чью-то судьбу. Не уходя со сцены, не переодеваясь, лишь меняя одну-две детали костюма, Кирилл и Ангелина за этот вечер сменят множество масок: то показывая своё настоящее лицо, то преображаясь в самых разных людей. Тех, кто жил на этой земле в прошедшие десятилетия, кто любил её и боролся за её счастье: комсомольцев и китобоев, меломанов и архитекторов. Друзей и врагов.

Фото: Ольга

Достичь этой лёгкости режиссёру помогает не только гибкость актёрской игры, но и решение по оформлеию сцены. Инна Аронова обходится без сложных реалистичных декораций: атмосферу здесь создаёт другое. Полноценный эффект присутствия рождают свет и звук. Грохот поезда или дребезжание трамвая делают ненужным «настоящий» вагон — он казался бы тут грубым и примитивным, только портя впечатление. Нет, гудок и ритмичный перестук колёс по шпалам вполне справляются с задачей, и ты въявь видишь их, первых переселенцев, растерянно застывших у насыпи с неуклюжими баулами и узлами в натруженных руках. Белые силуэты зданий легко меняют обличье благодаря световым проекциям фотографий. Кёнигсбергское прошлое проглядывает из-под сегодняшних очертаний улиц, призрачное и реальное одновременно.

Фото: Инна Аронова