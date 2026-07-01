Дружба и милосердие у стен старинного замка: в Черняховске снимут фильм о средневековом рыцаре и волке

Фото предоставлено авторами

В Калининградской области снимут фильм о средневековом рыцаре и волке. Главной площадкой станет замок Инстербург в Черняховске. Подробности о будущем проекта «Клопс» рассказал актёр и продюсер Юрий Антонов. Сейчас у авторов два готовых сценария — короткометражный и полнометражный. Герои, эпоха и место в них совпадают, зато различаются сюжеты. Идея выросла из локального фольклора — легенды о «кёнигсбергской волчице». Её действие происходит в стародавние времена, когда стая голодных волков повадилась нападать на городище. Гарнизон замка, чтобы помочь селянам, уничтожил почти всех хищников — кроме волчицы. «И волчица, собрав последние остатки стаи, пришла биться с обитателям замка Кёнисберг. Было страшное побоище. Но под утро, когда туман развеялся, люди вдруг увидели, как она прошла сквозь закрытые ворота и оказалась внутри замка. Они не посмели её убить и просто вывели наружу. На этом легенда заканчивается», — рассказал автор идеи.

Фото предоставлено авторами

Изначально сюжет планировали связать с этими событиями. Юрий Антонов предположил, что, если есть волчата, был и волк — и написал об этом рассказ. «У меня было, что волк, придя с охоты, увидел всё, что произошло с его выводком, и стал мстить — не только жителям замка, но и всем, кто попадался ему на пути, — поделился Антонов. — И вот он шёл, шёл, и дошёл до замка Инстербург». Однако чем дальше, тем больше история уходила от легенды, приобретая всё больше оригинальных черт. В финале остались только ключевые моменты: замок, волк и рыцарь. Им посвящены обе версии сценария, с ними же связано рабочее название проекта — «Легенда о рыцаре». Адаптировать историю для кино помог известный калининградский сценарист Бахтиёр Каримов. Сценариев, кстати, два. Первая рассчитана на короткий метр, а вторая — на полный. Причём авторы подчёркивают: это не версии одного фильма, а две самостоятельные истории. Какая из них попадёт на экран, зависит от финансирования. Сами сюжеты авторы пока не раскрывают, но обещают, что действие будет происходить в двух эпохах: в рыцарские времена и в наши дни.

Фото предоставлены авторами

«Мы в своё время дали почитать сценарий 30 знакомым разного возраста. С предложением: мол, не говорите, что всё хорошо, — поделился Антонов. — И все как один сказали, что получился обалденный сюжет. Это была очень хорошая оценка. Два года мы писали сценарий, продумывали каждого героя и сюжетную линию, чтобы она была «вкусная» и понятная для любого зрителя». Продюсер отмечает: фильм, затрагивающий темы дружбы, любви, милосердия и благородства, откликнется зрителям любого возраста. Авторы уже выбрали режиссёра — калининградца Яна Латыпова. Состав съёмочной группы пока не утверждён, но уже известно, что актёров будут искать в регионе. Кроме того, проекту понадобится компьютерная графика — для этого тоже привлекут местных специалистов. «Я вообще сторонник того, чтобы максимально привлечь и наших актёров, и наших специалистов из разных областей», — отметил Антонов. Главной съёмочной площадкой станет черняховский замок Инстербург.

Фото предоставлены авторами

«Дело в том, что наш Черняховск — единственный город в области, где три замка, — объясняет продюсер. — Я думаю, что три замка на такой маленький город — это его сильная сторона. Нам есть что сказать и показать! Подобное истории (фильм — ред.) только добавляют интереса туристам. И самим жителям города это тоже, я думаю, будет интересно». Авторы уже сняли материалы для презентации и готовятся представить проект на грантовых конкурсах. Их запланировано три: на два подадут короткометражную версию, на один — полнометражную. «У нас завершены сценарии, синопсисы, презентации. За несколько лет подготовки к этим проектам мы прошли достаточно большой путь», — рассказал Антонов. Антонов отметил, что фильмом заинтересовались отдельные «властные и бизнес-структуры» — не исключено, что грантами финансирование не ограничится. Какая версия сценария в итоге будет реализована, авторы выяснят в течение лета. Они не исключают, что получится снять обе — и в Черняховске запустится целая «рыцарская франшиза».