«Море никуда не денется»: организаторы Дня хлеба и молока рассказали, чем удивит праздник в год юбилея

На празднике «День хлеба и молока» в Центральном парке Калининграда выступит «Корни». Впервые в этом году пройдут розыгрыши нового формата. Ради чего стоит сходить на праздник, рассказали организаторы в эфире проекта «Дом Советов».

«День хлеба и молока — это уже, наверное традиционный праздник, который мы проводим с 2014 года, — напомнил директор по маркетингу компании «Русский хлеб» Александр Горбунов. — По большому счёту, это праздник про продукты от местных производителей, ставших уже родными городу».

Поскольку несколько лет торжества не проводили, нынешний год организаторы решили считать юбилейным — десятым. Для гостей подготовят обширную программу, главным событием которой станет выступление группы «Корни» в 18:00. Полный список активностей «Клопс» публиковал в анонсе.

«Будет традиционный мастер-класс для детей «Школа маленьких пекарей», где наши опытные технологи будут учить детей совершать первые шаги в выпечке и декорировать песочные изделия», — рассказали организаторы.

Море никуда не денется от калининградцев и жителей области, а наш праздник проходит всего лишь раз в год.

В одном месте будут собраны развлечения для всей семьи», — пообещала руководитель отдела маркетинга агрохолдинга АПХ «Залесье» Диана Курилюк.

На фестивале будут работать ярмарка, где свои товары представят местные фермеры. «Будет возможность купить что-то уникальное», — отметили организаторы.

Кроме ярких впечатлений, гости смогут унести с собой домой и кое-что на память. «Подарков много, без них точно никто не останется, — уверила Диана Курилюк. — Будут бесплатные дегустации, много розыгрышей от ведущего, викторина от шеф-повара, подарки от партнёров, ну и, конечно же, в этом году будет новинка — колесо фортуны "Путь продукта"».

Организаторы подчеркнули, что выбрали Центральный парк не случайно: это «настоящее сердце Калининграда». Сюда удобно добираться, много пространства и есть сцена для приглашённых артистов.