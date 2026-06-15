«Корни», угощения и пушистые гости: в субботу в Калининграде отпразднуют День хлеба и молока (программа)

В субботу, 20 июня, в Центральном парке отпразднуют День хлеба и молока. Главные гости фестиваля — группа «Корни». Подробности о программе рассказали организаторы.

День хлеба и молока — традиционный праздник, посвящённый продукции местных производителей. Они организуют кулинарные шоу и мастер-классы, а также оборудуют VR-зону и интерактивный шатёр «Завод».

Праздник начнётся в 12:00. В торжественном открытии примут участие барабанщицы, ходулисты и духовой оркестр. В течение дня для гостей выступят группы «БратиЯ» и «Музпроект», духовой коллектив Hitman Band, хореографические студии Total Dance и «Танцы +». Завершат концерт «Корни»: они выйдут на сцену в 18:00.

Дополнительная программа развернётся на камерной сцене у памятника барону Мюнхгаузену. Гостей ждут выступления скрипача Александра Михайленко, саксофониста Алексея Баженова и других артистов. Там же покажут шоу мыльных пузырей.

Закупиться товарами местных фермеров и ремесленников можно будет на ярмарке. Там будет работать площадка с аквагримом, а также выступят мимы и ходулисты. Гости смогут принять участие в интерактивной игре «Путь продукта» с призами от компаний-организаторов.

На территории парка будет работать площадка реабилитационного центра для бездомных животных «Славянское». Желающие смогут пообщаться с волонтёрами, принять участие в сборе корма, купить мерч и даже забрать с собой верного пушистого друга.

Вход на мероприятие свободный.