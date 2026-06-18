Закупиться книгами и пообщаться с писателями: 5 мероприятий выходных для истинных книголюбов

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Калининградская область в эти выходные станет раем для книголюбов. Можно будет закупиться на ярмарке, послушать лекции и пообщаться с писателями и поэтами. «Клопс» рассказывает о пяти мероприятиях, которые к тому же можно посетить бесплатно.

1. Творческая встреча «Рифмы сердца»12+ Когда: суббота, 20 июня, 12:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Литературный клуб «Аквилон» приглашает на встречу с калининградскими поэтами Владимиром Андреевым и Галиной Кузнецовой. Гостей ждёт живое общение с авторами и декламация стихов. Вход свободный.

2. Книжная ярмарка6+ Когда: пятница, 19 июня, 13:00–16:00 Где: Полесск, набережная Калининградское региональное отделение Союза писателей России приглашает на малую книжную ярмарку. В уютной атмосфере можно будет поговорить о литературе, открыть для себя новые книги и пообщаться с авторами. В программе: встречи с членами Союза писателей России, ярмарка-продажа книг, музыкальные номера. Вход свободный.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

3. Презентация романа «Взыскующий града»16+ Когда: суббота, 20 июня, 16:00 Где: Музей Тильзитского мира (Советск, улица Луначарского, 2) Встреча с автором одной из самых загадочных калининградских книжных новинок 2026 года — режиссёром Сергеем Корнющенко (литературный псевдоним Сергей Торопцев). Подробнее о романе писатель рассказывал в интервью «Клопс». Вход на презентацию свободный.

4. Творческая встреча с писателями16+ Когда: пятница, 19 июня, 17:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Любителей литературы приглашают на встречу с авторами, которые работают в Светлогорском Доме писателя. В программе — стихи, проза и живое общение. Гости: Платон Беседин — прозаик, публицист и радиожурналист из Севастополя, автор нескольких романов и сборников. Дмитрий Бобылев — поэт, член Санкт-Петербургского союза литераторов. Вход свободный.