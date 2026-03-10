«Я ничего не боялся и не боюсь»: калининградский режиссёр — о своём новом романе, памяти и граде Китеже

Калининградский режиссёр Сергей Корнющенко выпустил роман под названием «Взыскующий града». Книга рассказывает о докторе, который пытается помочь юном пациенту с амнезией. «Клопс» поговорил автором о воспоминаниях, медицинской стороне вопроса и граде Китеже.

— Ваш главный герой — доктор, который, по сути, использует пациента с амнезией как средство от скуки. Почему вы решили выбрать такого неоднозначного героя?

— Я его не выбирал. Такого процесса, «выбрать, кем будет главный герой», вообще не было. Доктор в сопровождении нескольких человек вёз в деревню к родственникам молодого человека, считающего себя умершим.

Эта сцена возникла в воображении и не оставляла в покое, пока я её не записал.

Записал, значит, и какое-то время не знал, что с ней делать. Потом, позже, я вспомнил про синдром Катара, специфическое заболевание, при котором человек уверен, что он мёртв. Заболевание это может спровоцировать, в том числе, давняя травма головы…

Так она и открывалась, эта история, — шаг за шагом — и для меня, и для главного героя. Доктор Богов уже был где-то, он пришёл ко мне вполне состоявшимся человеком.

И это не скука, ни в коем случае, это неудовлетворенность жизнью. Желание доказать себе и всем остальным, что жизнь прошла не напрасно, двигало Владимиром Гавриловичем, заставляя его всё глубже и глубже погружаться в «тайны» своего пациента.

— У кого-то из героев есть прототипы? Встречаются ли в романе реальные места или ситуации, взятые из жизни?

Прототипов нет, упаси боже, разве что «деревенский шут» развлекающий зрителей криками во время демонстрации скучного фильма в сельском клубе, персонаж из пятого ряда; а вот места все реальные, не придуманные.

В связи с моим слабым младенческим здоровьем родители каждое лето отправляли меня в Сибирь. «Ну, там же чистый воздух, жаркое лето, баня на дровах, свои продукты», парное, так его, молочко…

Лет с четырёх-пяти и до подросткового возраста реализовывался один сценарий: ещё в мае мы загружаемся с бабушкой в поезд «Янтарь» (мама провожала нас до Москвы и возвращалась в Калининград, закомпостировав в столице билеты до конечной точки), отправляемся в путь, уезжаем на три долгие месяца, до осени, до первого сентября.

Деревня реальна. Есть деревня-прототип.

Фон реален. На другой стороне озера на самом деле стояла порушенная церковь. Деревенское стадо, мыча, торжественно возвращалось с пастбища летом… стрижка овец, много чего… Лет в четырнадцать в какой-то момент я уже отказался ехать туда, мне стало там невыносимо скучно. И только к взрослому человеку пришла тоска по тому времени, по тому потерянному раю.