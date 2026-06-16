Симфония несогласованных нот: проект ремонта музыкального колледжа на Фрунзе не прошёл госэкспертизу

Государственная экспертиза не одобрила проект реконструкции Калининградского областного музыкального колледжа имени С. В. Рахманинова. Такие данные появились на сайте Единого государственного реестра заключений.

В октябре 2025-го историко-культурная экспертиза признала проект допустимым. Специалисты подтвердили, что здание на улице Фрунзе, построенное в 1903 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

У госэкспертизы другая цель: она проверяет проект с точки зрения строительных норм и безопасности. Ознакомившись с документами, специалисты пришли к выводу, что они не соответствуют требованиям. Что именно вызвало нарекания, в открытом реестре не уточняется.

Проект разрабатывали две калининградские компании — ООО «СтройМонтажСервис» и ООО «ПроектКант». Заказчиком выступает сам музыкальный колледж.

Согласно сведениям с портала госзакупок, документация должна была пройти обе экспертизы до 20 ноября прошлого года.

Музыкальный колледж с 1956 года находится в здании бывшей Лёбенихтской городской школы, которая прежде носила имя Фридриха Бесселя. Здание пытаются реконструировать больше десяти лет. В 2014 году ремонт начали, в 2016-м контракт с генподрядчиком был расторгнут. В 2017 году власти стали искать компанию, которая скорректирует проект. На это выделяли 6,1 млн рублей — подрядчика нашли, но потом контракт с ним расторгли. В ноябре 2024 года на разработку проектной документации направили 17 млн рублей. Подрядчик снизил стоимость почти на 350 тысяч рублей.