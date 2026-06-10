Как будут праздновать День России в разных городах Калининградской области (программа)

Багратионовск

11 и 12 июня, разные площадки

В четверг, 11 июня, в посёлке Новосёлово пройдёт шествие с флагами. Старт в 11:00 от Дома культуры. В 15:00 там же, на спортивной площадке — спортивное мероприятие, игры и эстафеты.

В пятницу, 12 июня, в музейно-культурном центре Владимирово запланирован конкурс чтецов, торжественный марш с большим флагом России и возложение цветов к памятному знаку.

В 12:00 в Южном состоится открытие детской площадки и праздничная программа. В 13:00 в ДК Совхозного пройдёт патриотическая акция «С Россией вместе». В 14:00 в культурно-досуговом центре Корнево — праздничный концерт.

В 14:00 в Медовом запланирована патриотическая акция «Живи, Россия, здравствуй!». В 16:00 в Долгоруково будет праздничный аттракционный концерт. В 17:00 начнётся торжество в Пятидорожном.