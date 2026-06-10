Как будут праздновать День России в разных городах Калининградской области (программа)

Уже в эту пятницу вся страна будет праздновать День России. Торжественные мероприятия пройдут в Калининграде и разных городах области. «Клопс» собрал полную программу по муниципалитетам.
Багратионовск
11 и 12 июня, разные площадки
В четверг, 11 июня, в посёлке Новосёлово пройдёт шествие с флагами. Старт в 11:00 от Дома культуры. В 15:00 там же, на спортивной площадке — спортивное мероприятие, игры и эстафеты.
В пятницу, 12 июня, в музейно-культурном центре Владимирово запланирован конкурс чтецов, торжественный марш с большим флагом России и возложение цветов к памятному знаку.
В 12:00 в Южном состоится открытие детской площадки и праздничная программа. В 13:00 в ДК Совхозного пройдёт патриотическая акция «С Россией вместе». В 14:00 в культурно-досуговом центре Корнево — праздничный концерт.
В 14:00 в Медовом запланирована патриотическая акция «Живи, Россия, здравствуй!». В 16:00 в Долгоруково будет праздничный аттракционный концерт. В 17:00 начнётся торжество в Пятидорожном.
Балтийск
12 июня, площадка у памятника Петру I
Праздник в Балтийске пройдёт на Кронштадтской улице.
Программа0+:
- 11:15 — молодёжная акция «Триколор»,
- 11:20 — финиш велопробега,
- 11:30 — торжественное вручение паспортов,
- 11:45 — праздничный концерт.
Гвардейск
12 июня, разные площадки
В Гвардейске в День России пройдут спортивные соревнования. С 10:00 до 11:00 — регистрация участников легкоатлетического забега. Старт в 11:00.
Параллельно, с 11:00 до 11:30, будут регистрировать участников соревнований по русскому жиму. Начало в 11:30.
Шоу-программа0+:
- с 13:00 до 14:30 — концерт «С любовью и верой в Россию»;
- с 16:00 до 18:00 — анимационная программа от шоу-команды «Центр»;
- с 18:00 до 19:00 — бамблби-шоу и фотосессия с легендарным трансформером;
- в 21:00 — экстремальное шоу театра огня «Огненные гости».
Гурьевск
12 июня, разные площадки
В течение дня в Гурьевске будет проходить акция «Российский триколор». В 14:00 в Центре культуры и досуга покажут музыкальный спектакль театра «В» под названием «Рождённые в СССР»0+. Вход свободный.
В 20:00 в Парке света начинается концерт0+. В 21:00 там же выступит калининградская группа «Свои» с лучшими хитами группы «Любэ». В 22:00 начнётся выступление калининрадского Театра эстрады. В 22:45 — лазерное шоу.
Гусев
12 и 13 июня, разные площадки
В пятницу, 12 июня, в 12:00 в Гусеве начнётся квест «Карта трёх музеев». Старт от комплекса «Две башни».
Также в полдень на территории ФОКа откроется городской праздник0+.
В программе:
- молодёжная акция «Российский триколор»;
- торжественное вручение паспортов;
- праздничный концерт «Моей малой Родине посвящается…»;
- подведение итогов муниципального конкурса «Красочный венок России»;
- мастер-классы;
- выставка-продажа работ местных мастеров.
В субботу, 13 июня, в 13:00 в Молодёжном центре «Можно» состоится открытый турнир по шахматам среди семейных команд, посвящённый Дню России.
Зеленоградск
12 июня, площадь «Роза ветров»
Торжественное мероприятие в Зеленоградске будет называться «Россия в сердце моём»0+.
Для гостей подготовили насыщенную программу с участием творческих коллективов округа и области. «Гостей ждут концертные выступления, посвящённые культурному наследию и многообразию народов нашей страны», — говорится в анонсе.
Краснознаменск
12 июня, площадь имени Б. Городовикова
В 12:00 в Краснознаменске стартует фестиваль «Единая, многонациональная Россия»6+, посвящённый Дню России. В программе заявлено участие местных Домов культуры.
В этом году традиционный концерт приурочили к Году единства народов России, а также к 80-летию образования Калининградской области. Поэтому творческие коллективы представят культурные традиции разных регионов — исторической родины многих местных жителей. В афише значатся Орловская, Рязанская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Смоленская области, Пермский край и Республика Беларусь.
Ладушкин
12 июня, городской парк
В 12:00 начнётся концерт-акция в честь Дня России0+. Программа называется «Всё, чем в жизни живу, я Россией зову».
Мамоново
12 июня, Дом культуры
Программа, посвящённая Дню России0+, начнётся в 11:00.
Расписание:
- 11:00 – мастер-классы,
- 11:30 – акция «Триколор»,
- 12:00 – праздничный концерт «Россия – родина моя!»
Неман
12 июня, площадь у Дворца культуры
Концерт «С любовью к России»0+ начнётся в 13:00. На сцене — патриотические песни и творческие номера.
Нестеров
12 июня, Городской дом культуры
В 15:00 начнётся праздничный концерт «Тебе, Россия!»0+. Вход свободный.
Собственный праздник пройдёт в Краснолесье. 12 июня в 14:00 в посёлке стартует программа «Здесь место силы, здесь наша судьба»0+. Планируются аквагрим, батуты, ярмарка с сувенирами и угощениями, фотозоны и выступление танцевального коллектива «Амбер Трайб».
Озёрск
12 июня, парк «Заречный»
Праздничный концерт0+ в честь Дня России в Озёрске начнётся в 12:30.
В этот же день состоится велопробег «ВелОзёрск». Сбор участников в 9:15 у городского ФОКа, старт в 10:00.
Пионерский
12 июня, городской парк
Торжественный концерт0+ в Пионерском начнётся в 12:00.
Программа:
- В 12:00 — открытие и выступления творческих коллективов.
- В 15:00 — патриотическая театрализованная программа «С чего начинается Родина». Участвуют ансамбль народной песни «Облепиха», АНО «Национальные культурные приоритеты» и образцовый хореографический ансамбль «Славяночка».
- В 16:30 — выступление скрипачки и вокалистки Юлии Дорофеевой.
- В 17:10 — вокальная группа «Девчата».
Полесск
12 июня, Центральная площадь
В 18:00 начнётся концерт0+, посвящённый Дню России. В программе: вокальная группа «Созвучие», а также народные ансамбли «Глынка» и «Рябинушка».
Правдинск
11 июня, Дом культуры
В 11:00 в городском ДК состоится игровая программа «Мы — россияне»0+. В 12:00 на площади — сбор гуманитарной помощи для участников СВО.
Светлогорск
12 июня, Лиственничный парк
С 9:00 до 16:00 в Светлогорске будет работать ярмарка народного творчества «Город мастеров».
В 16:00 начнётся концерт0+ с участием лучших коллективов округа. В программе: ансамбль народной песни «Облепиха» и хореографический коллектив «Славяночка».
Светлый
Программу Дня России в Светлом ещё дорабатывают. Она появится на официальных ресурсах администрации.
Славск
12 июня, разные площадки
Торжественные мероприятия в Славске стартуют в 10:00. В программе: поднятие флага Российской Федерации и вручение паспортов юным гражданам.
В 10:30 на центральной площади основная программа0+:
- квест «От края и до края»,
- «Игры нашего двора»,
- «Велосипедная гонка» (по четырём возрастным группам),
- костюмированная фотозона «День России».
Советск
11, 12 и 13 июня, разные площадки
В четверг, 11 июня, в Туристическо-информационном центре заработает фотовыставка «Родина начинается здесь!». В Музее истории города откроют выставочный зал «Александр I. Дипломат и патриот России».
В библиотеках города представят несколько книжных выставок. В 11:00 в городском парке проведут детский квест «Знаешь ли ты город, в котором живёшь?». В 14:30 в администрации округа пройдёт всероссийская акция движения первых «Мы — граждане России!» — торжественное вручение первых паспортов. В 15:00 на площадке перед ЦКД «Парус» состоится проект-акция «Россия — это я».
В пятницу, 12 июня, в 10:00 на набережной поднимут флаг России. В 10:30 там же начнётся всероссийская акция «Триколор».
С 10:00 на открытой спортивной площадке ФОК «Дружба» пройдёт областной турнир по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей. В 12:30 там же стартуют X соревнования по волейболу памяти тренера Ю. В. Полякова. Вечером, в 21:00, на территории летнего кинотеатра на набережной покажут военный фильм «Малыш»16+.
В субботу, 13 июня, в 11:00 в Центральной библиотеке имени И. Я. Рутмана проведут открытый городской турнир по длинным нардам, посвящённый Дню России. В 21:00 на территории летнего кинотеатра на набережной покажут исторический фильм «Время первых»6+.
Все мероприятия, кроме кинопоказов, рассчитаны на аудиторию 0+.
Черняховск
12, июня, Калининский квартал
Фестиваль «Дружба народов — единство России»0+ приурочен к трём датам: Дню России, Году единства народов России и 80-летию Калининградской области.
В 10:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала откроется выставка «Город труда и любви».
Далее мероприятия переместятся в сквер у памятного знака Петру I в Калининском квартале.
С 11:00 начнут работать интерактивные площадки и фотозоны, мастер-классы, молодёжный квест-путешествие «Обычаи и традиции народов России» и национальные площадки «Культурная мозаика», а также запустится акция «Мы — россияне!».
В 12:00 стартует концерт «Летопись единства»:
- исполнение государственного гимна РФ,
- праздничная программа творческих коллективов «Ты — Россия моя!»,
- общий праздничный хоровод «Мы — едины!».
Янтарный
12 июня, Парковая площадь
Жителей Янтарного с Днём России поздравит ансамбль народной песни «Облепиха» из Калининграда0+. Начало концерта в 13:00.
При неблагоприятных погодных условиях выступление переносится в музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок».