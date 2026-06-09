Как в Калининграде будут праздновать День России: программа мероприятий

В ближайшие выходные вся страна будет праздновать День России. Торжественные мероприятия пройдут в парках и учреждениях культуры. «Клопс» рассказывает о программе.
В четверг, 11 июня, во Дворце культуры «Машиностроитель» состоится праздничный концерт0+. В программе — выступления артистов с музыкальными и танцевальными номерами. Начало в 11:00, вход свободный.
В тот же день 11 июня, во «Фридландских воротах» пройдёт лекция «Становление Российской государственности»12+. Спикер — Владимир Олексин, историк и хранитель музейных фондов. Начало в 11:30, вход по билету в музей.
В пятницу, 12 июня, в 12:00 стартует концерт на территории Верхнего озера. В 13:00 начнётся празднование в Центральном парке. В программе — живая музыка, интерактивные площадки и активности для детей и мастер-классы.
В Доме офицеров пройдёт отчётный концерт «С любовью к России!»0+. На сцену выйдут артисты театра танца «Янтарные миниатюры» и школы «Тип-топ». Начало в 11:00, вход свободный.
Серию мероприятий подготовили библиотеки:
- 10 июня, 15:00, библиотека им. С. Снегова — литературно-музыкальная программа «Я родился в России» с участием ансамбля «Добрая песня» Дома офицеров Балтийского флота.
- 10 июня, 14:00, Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва — концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение».
- 13 июня, 10:00, библиотека № 21 — праздничная программа «Моя мелодия — Россия» с участием детских творческих коллективов Московского района «Хамелеошки и КО» и «База чудес».
- 14 июня, 14:30, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова — программа «Россия в сердце, песня в душе».
«Клопс» рассказывал, куда можно бесплатно сходить на короткой рабочей неделе.