Как в Калининграде будут праздновать День России: программа мероприятий

В ближайшие выходные вся страна будет праздновать День России. Торжественные мероприятия пройдут в парках и учреждениях культуры. «Клопс» рассказывает о программе.

В четверг, 11 июня, во Дворце культуры «Машиностроитель» состоится праздничный концерт0+. В программе — выступления артистов с музыкальными и танцевальными номерами. Начало в 11:00, вход свободный.

В тот же день 11 июня, во «Фридландских воротах» пройдёт лекция «Становление Российской государственности»12+. Спикер — Владимир Олексин, историк и хранитель музейных фондов. Начало в 11:30, вход по билету в музей.

В пятницу, 12 июня, в 12:00 стартует концерт на территории Верхнего озера. В 13:00 начнётся празднование в Центральном парке. В программе — живая музыка, интерактивные площадки и активности для детей и мастер-классы.

В Доме офицеров пройдёт отчётный концерт «С любовью к России!»0+. На сцену выйдут артисты театра танца «Янтарные миниатюры» и школы «Тип-топ». Начало в 11:00, вход свободный.

Серию мероприятий подготовили библиотеки: