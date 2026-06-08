«Произведения, изменившие ход европейского искусства»: в Калининграде юбилей Дюрера отметили открытием выставки

В Калининграде открылась выставка, посвящённая Альбрехту Дюреру. Экспозиция называется «Секретный код»0+. Подробности о проекте «Клопс рассказали в музее изобразительных искусств.

Выставка приурочена к круглой дате: в этом году мастеру Северного Возрождения Альбрехту Дюреру исполнилось бы 555 лет. По этому поводу организаторы проекта собрали в фондах музея более 50 графических листов — факсимиле.

Некоторые из этих работ калининградцы могут помнить по выставке 2021 года. Однако музей не стал повторять старый проект: теперь экспозиция шире и хитрее по замыслу. Дюрер здесь — главная звезда, но не единственная.

Кураторы добавили к выставке работы предшественников, учителей, современников и последователей знаменитого мастера. Получившийся проект охватывает историю немецкой гравюры с конца XV до первой половины XVI века.

«Это не просто юбилейная демонстрация старинных гравюр, а попытка исследовать многослойную символику произведений, изменивших ход европейского искусства», — подчеркнули в музее.

На выставке представлены работы Мартина Шонгауэра, Михаэля Вольгемута, Ханса Бургкмайра, Ханса Шойфелина, Ганса фон Кульмбаха, Ганса Бальдунга Грина, Ханса Вехтлина и Бартеля Бехама. Это не оригиналы, а высококлассные копии, которые позволяют рассмотреть гравюры в деталях.

Тематика листов — мифология и религия. В музее отмечают: экспозиция выстроена под неожиданным ракурсом: в соответствии с библейской историей, от грехопадения к Воскресению и небесному торжеству.

«Особое значение приобретает цикл «Апокалипсис» — одно из величайших произведений европейской графики, представляющих не просто иллюстрации к Откровению Иоанна Богослова, а зеркало тревог Европы рубежа XV–XVI веков, — говорится в описании выставки. — Вопреки мрачности пророчеств, выставка имеет счастливый финал: «Коронация Марии» и «Успение Марии» как символ победы жизни над хаосом».

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — немецкий живописец, гравёр и теоретик искусства, крупнейшая фигура Северного Возрождения. Современники называли его «немецким Леонардо». Дюрер признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим её на уровень настоящего искусства.