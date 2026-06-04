Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться

Фото: архив «Клопс»

В ближайший уик-энд Калининградская область отметит Пушкинские дни. Но и тем, кто далёк от литературы, развлечения найдутся: запланированы спортивные соревнования, фестиваль искусственного интеллекта и фэнтези-встреча. «Клопс» рассказывает, куда сходить в выходные без затрат.

Открытие фестиваля «Высоцкий в Калининграде: вчера, сегодня и всегда»12+ Когда: пятница, 5 июня, 18:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В Калининграде пройдёт фестиваль, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. В программе открытия — концерт местных исполнителей авторской песни. На сцену выйдут Юрий Горбушин, Вера Деогенова, Галина Анташкевич, Владимир и Галина Кот. Гостям покажут видеоприветствия от Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве, от близкого друга барда, народного артиста России Николая Тамразова, а также от единомышленников из Новосибирска, Камчатки, Самары и других городов России. Вход свободный.

Поэтический вечер16+ Когда: пятница, 5 июня, 18:00 Где: молодёжный клуб «Антей» (пр-т Мира, 85) В «Антее» состоится вечер живой поэзии, где нет судей — только рифма и вдохновение. Можно читать любимые стихи, слушать новые или просто зайти поддержать начинающих литераторов. Вход свободный.

Лекция-диалог «Образ руины в калининградской фотографии»16+ Когда: пятница, 5 июня, 19:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61) Лекцию проведут фотографы Александр Матвеев и Денис Тихомиров — авторы выставки «Быть руиной»0+, которая открылась в «Воротах» на прошлой неделе. На встрече гостей ждёт разговор о том, как разрушенные достопримечательности Калининградской области представлены в фотографии. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

V Всероссийская массовая гонка «Всемирный день велосипедиста»0+ Когда: суббота, 6 июня Где: место старта — Парадная Набережная, стадион «Ростех Арена» Гонка соберёт профессионалов, любителей и юных велосипедистов со всего региона. Программа: 08:30 — регистрация участников, 11:00 — старт детских заездов, 12:30 — награждение победителей, 13:00 — групповой старт III Мемориала Анатолия Ивашинникова (дистанция 60 км), Маршрут: Аллея Чемпионов → улица 2018 года → Парадная Набережная → 2-я Эстакада Для регистрации нужны: документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении); полис ОМС; медицинское заключение или справка о допуске к соревнованиям. Вход свободный.

Пушкинские чтения0+ Когда: суббота, 6 июня, 11:00 Где: памятник Пушкину (пересечение улиц Космонавта Леонова и Чайковского) У памятника состоятся традиционные поэтические чтения, приуроченные ко дню рождения Александра Пушкина. Декламировать стихи будут члены местных писательских организаций. Кроме них в акции также примет участие оркестр русских народных инструментов. Вход свободный.

Фестиваль искусственного интеллекта18+ Когда: суббота, 6 июня, 10:00 Где: Административный корпус БФУ им. И. Канта (Невского, 14) Фестиваль посвящён трансформации мира под воздействием искусственного интеллекта — в образовании, науке, культуре, инженерии, экономике, спорте и досуге. Спикеры расскажут о теории ИИ, его приложениях и будущем технологий. Гости: член-корреспондент РАН, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ Александр Гасников; гендиректор «1С — Битрикс» Сергей Рыжиков; гендиректор «01. Математика» Алексей Зайцев. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Гала-концерт «Пушкин с Выражением»6+ Когда: суббота, 6 июня, 17:00 Где: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова (Б. Хмельницкого, 61а) Встреча сильнейших участников фестиваля театрального чтения из Калининградской области. В программе —выступления с классической прозой и стихами. Для гостей подготовят фотозоны, интерактивы и призы. Специальный гость — народный артист Российской Федерации Владислав Ветров в сопровождении ансамбля. Количество мест ограничено. Вход свободный, по регистрации.

Концерт «Евгений Онегин»6+ Когда: суббота, 6 июня, 19:00 Где: Алленбургская кирха (посёлок Дружба, Знаменское шоссе, 2) В Пушкинские дни России Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением Антона Жукова представит программу, посвящённую бессмертному роману в стихах. Сцены из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» исполнят приглашённые солисты: Кирилл Белов (Мариинский театр) — Ленский, Анаит Мкртчян — Татьяна, Александр Дудинский — Онегин, Олег Усенко-Золотос — Князь Гремин, Сергей Сельдяков — Зарецкий. Ведущая Ольга Серебрякова прочитает фрагменты из романа. Вход свободный.

Концерт «Зов легенд и шёпот старых дорог»12+ Когда: воскресенье, 7 июня, 18:00 Где: бар «Бастион», Культурный квартал «Понарт» (ул. Судостроительная, 6/1) Начало лета в «Бастионе» отметят живой музыкой и поэзией. На сцене: Мария Розалка (Артмис) — песни о походах, подвигах и танцах у костра; Анна Снегирёва (Брюнхильд) — о путешествиях, свободе и снах; Владимир Краснопеев — сказка на грани реальности и грёз. Также гостей ждут музыкальные сюрпризы, танцевальные батлы и настоящая битва на рыбах. Работает свободный микрофон: можно принести свою песню, стих или историю. Приветствуются ролевые образы. Вход свободный.