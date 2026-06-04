Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться

В ближайший уик-энд Калининградская область отметит Пушкинские дни. Но и тем, кто далёк от литературы, развлечения найдутся: запланированы спортивные соревнования, фестиваль искусственного интеллекта и фэнтези-встреча. «Клопс» рассказывает, куда сходить в выходные без затрат.
Открытие фестиваля «Высоцкий в Калининграде: вчера, сегодня и всегда»12+
Когда: пятница, 5 июня, 18:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
В Калининграде пройдёт фестиваль, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. В программе открытия — концерт местных исполнителей авторской песни. На сцену выйдут Юрий Горбушин, Вера Деогенова, Галина Анташкевич, Владимир и Галина Кот.
Гостям покажут видеоприветствия от Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве, от близкого друга барда, народного артиста России Николая Тамразова, а также от единомышленников из Новосибирска, Камчатки, Самары и других городов России.
Вход свободный.
Поэтический вечер16+
Когда: пятница, 5 июня, 18:00
Где: молодёжный клуб «Антей» (пр-т Мира, 85)
В «Антее» состоится вечер живой поэзии, где нет судей — только рифма и вдохновение. Можно читать любимые стихи, слушать новые или просто зайти поддержать начинающих литераторов.
Вход свободный.
Лекция-диалог «Образ руины в калининградской фотографии»16+
Когда: пятница, 5 июня, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61)
Лекцию проведут фотографы Александр Матвеев и Денис Тихомиров — авторы выставки «Быть руиной»0+, которая открылась в «Воротах» на прошлой неделе. На встрече гостей ждёт разговор о том, как разрушенные достопримечательности Калининградской области представлены в фотографии.
Вход свободный.
V Всероссийская массовая гонка «Всемирный день велосипедиста»0+
Когда: суббота, 6 июня
Где: место старта — Парадная Набережная, стадион «Ростех Арена»
Гонка соберёт профессионалов, любителей и юных велосипедистов со всего региона.
Программа:
- 08:30 — регистрация участников,
- 11:00 — старт детских заездов,
- 12:30 — награждение победителей,
- 13:00 — групповой старт III Мемориала Анатолия Ивашинникова (дистанция 60 км),
Маршрут: Аллея Чемпионов → улица 2018 года → Парадная Набережная → 2-я Эстакада
Для регистрации нужны:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- полис ОМС;
- медицинское заключение или справка о допуске к соревнованиям.
Вход свободный.
Пушкинские чтения0+
Когда: суббота, 6 июня, 11:00
Где: памятник Пушкину (пересечение улиц Космонавта Леонова и Чайковского)
У памятника состоятся традиционные поэтические чтения, приуроченные ко дню рождения Александра Пушкина. Декламировать стихи будут члены местных писательских организаций. Кроме них в акции также примет участие оркестр русских народных инструментов.
Вход свободный.
Фестиваль искусственного интеллекта18+
Когда: суббота, 6 июня, 10:00
Где: Административный корпус БФУ им. И. Канта (Невского, 14)
Фестиваль посвящён трансформации мира под воздействием искусственного интеллекта — в образовании, науке, культуре, инженерии, экономике, спорте и досуге. Спикеры расскажут о теории ИИ, его приложениях и будущем технологий.
Гости:
- член-корреспондент РАН, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ Александр Гасников;
- гендиректор «1С — Битрикс» Сергей Рыжиков;
- гендиректор «01. Математика» Алексей Зайцев.
Вход свободный.
Гала-концерт «Пушкин с Выражением»6+
Когда: суббота, 6 июня, 17:00
Где: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова (Б. Хмельницкого, 61а)
Встреча сильнейших участников фестиваля театрального чтения из Калининградской области. В программе —выступления с классической прозой и стихами. Для гостей подготовят фотозоны, интерактивы и призы.
Специальный гость — народный артист Российской Федерации Владислав Ветров в сопровождении ансамбля.
Количество мест ограничено. Вход свободный, по регистрации.
Концерт «Евгений Онегин»6+
Когда: суббота, 6 июня, 19:00
Где: Алленбургская кирха (посёлок Дружба, Знаменское шоссе, 2)
В Пушкинские дни России Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением Антона Жукова представит программу, посвящённую бессмертному роману в стихах.
Сцены из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» исполнят приглашённые солисты:
- Кирилл Белов (Мариинский театр) — Ленский,
- Анаит Мкртчян — Татьяна,
- Александр Дудинский — Онегин,
- Олег Усенко-Золотос — Князь Гремин,
- Сергей Сельдяков — Зарецкий.
Ведущая Ольга Серебрякова прочитает фрагменты из романа.
Вход свободный.
Концерт «Зов легенд и шёпот старых дорог»12+
Когда: воскресенье, 7 июня, 18:00
Где: бар «Бастион», Культурный квартал «Понарт» (ул. Судостроительная, 6/1)
Начало лета в «Бастионе» отметят живой музыкой и поэзией.
На сцене:
- Мария Розалка (Артмис) — песни о походах, подвигах и танцах у костра;
- Анна Снегирёва (Брюнхильд) — о путешествиях, свободе и снах;
- Владимир Краснопеев — сказка на грани реальности и грёз.
Также гостей ждут музыкальные сюрпризы, танцевальные батлы и настоящая битва на рыбах. Работает свободный микрофон: можно принести свою песню, стих или историю.
Приветствуются ролевые образы. Вход свободный.
Концерт классической музыки6+
Когда: воскресенье, 7 июня, 16:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Калининградские музыканты Владислава Андреева, Ксения Хулга, Софья Ульянова и Вероника Василенко выступят с классической программой.
В концерте:
- Давид Поппер,
- Иоганн Себастьян Бах,
- Антонин Дворжак.
Вход свободный.
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