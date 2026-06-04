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Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться

11:46
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Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайший уик-энд Калининградская область отметит Пушкинские дни. Но и тем, кто далёк от литературы, развлечения найдутся: запланированы спортивные соревнования, фестиваль искусственного интеллекта и фэнтези-встреча. «Клопс» рассказывает, куда сходить в выходные без затрат.

Открытие фестиваля «Высоцкий в Калининграде: вчера, сегодня и всегда»12+

Когда: пятница, 5 июня, 18:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

В Калининграде пройдёт фестиваль, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. В программе открытия — концерт местных исполнителей авторской песни. На сцену выйдут Юрий Горбушин, Вера Деогенова, Галина Анташкевич, Владимир и Галина Кот.

Гостям покажут видеоприветствия от Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве, от близкого друга барда, народного артиста России Николая Тамразова, а также от единомышленников из Новосибирска, Камчатки, Самары и других городов России.

Вход свободный.

Поэтический вечер16+

Когда: пятница, 5 июня, 18:00

Где: молодёжный клуб «Антей» (пр-т Мира, 85)

В «Антее» состоится вечер живой поэзии, где нет судей — только рифма и вдохновение. Можно читать любимые стихи, слушать новые или просто зайти поддержать начинающих литераторов.

Вход свободный.

Лекция-диалог «Образ руины в калининградской фотографии»16+

Когда: пятница, 5 июня, 19:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский Вал, 61)

Лекцию проведут фотографы Александр Матвеев и Денис Тихомиров — авторы выставки «Быть руиной»0+, которая открылась в «Воротах» на прошлой неделе. На встрече гостей ждёт разговор о том, как разрушенные достопримечательности Калининградской области представлены в фотографии.

Вход свободный.

Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

V Всероссийская массовая гонка «Всемирный день велосипедиста»0+

Когда: суббота, 6 июня

Где: место старта — Парадная Набережная, стадион «Ростех Арена»

Гонка соберёт профессионалов, любителей и юных велосипедистов со всего региона.

Программа:

  1. 08:30 — регистрация участников,
  2. 11:00 — старт детских заездов,
  3. 12:30 — награждение победителей,
  4. 13:00 — групповой старт III Мемориала Анатолия Ивашинникова (дистанция 60 км),

Маршрут: Аллея Чемпионов → улица 2018 года → Парадная Набережная → 2-я Эстакада

Для регистрации нужны:

  1. документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
  2. полис ОМС;
  3. медицинское заключение или справка о допуске к соревнованиям.

Вход свободный.

Пушкинские чтения0+

Когда: суббота, 6 июня, 11:00

Где: памятник Пушкину (пересечение улиц Космонавта Леонова и Чайковского)

У памятника состоятся традиционные поэтические чтения, приуроченные ко дню рождения Александра Пушкина. Декламировать стихи будут члены местных писательских организаций. Кроме них в акции также примет участие оркестр русских народных инструментов.

Вход свободный.

Фестиваль искусственного интеллекта18+

Когда: суббота, 6 июня, 10:00

Где: Административный корпус БФУ им. И. Канта (Невского, 14)

Фестиваль посвящён трансформации мира под воздействием искусственного интеллекта — в образовании, науке, культуре, инженерии, экономике, спорте и досуге. Спикеры расскажут о теории ИИ, его приложениях и будущем технологий.

Гости:

  1. член-корреспондент РАН, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ Александр Гасников;
  2. гендиректор «1С — Битрикс» Сергей Рыжиков;
  3. гендиректор «01. Математика» Алексей Зайцев.

Вход свободный.

Пушкинские дни, фестиваль ИИ и велогонка: как провести запоминающиеся выходные в Калининградской области и не разориться - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Гала-концерт «Пушкин с Выражением»6+

Когда: суббота, 6 июня, 17:00

Где: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова (Б. Хмельницкого, 61а)

Встреча сильнейших участников фестиваля театрального чтения из Калининградской области. В программе —выступления с классической прозой и стихами. Для гостей подготовят фотозоны, интерактивы и призы.

Специальный гость — народный артист Российской Федерации Владислав Ветров в сопровождении ансамбля. 

Количество мест ограничено. Вход свободный, по регистрации.

Концерт «Евгений Онегин»6+

Когда: суббота, 6 июня, 19:00

Где: Алленбургская кирха (посёлок Дружба, Знаменское шоссе, 2)

В Пушкинские дни России Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением Антона Жукова представит программу, посвящённую бессмертному роману в стихах.

Сцены из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» исполнят приглашённые солисты:

  1. Кирилл Белов (Мариинский театр) — Ленский,
  2. Анаит Мкртчян — Татьяна,
  3. Александр Дудинский — Онегин,
  4. Олег Усенко-Золотос — Князь Гремин,
  5. Сергей Сельдяков — Зарецкий.

Ведущая Ольга Серебрякова прочитает фрагменты из романа. 

Вход свободный.

Концерт «Зов легенд и шёпот старых дорог»12+

Когда: воскресенье, 7 июня, 18:00

Где: бар «Бастион», Культурный квартал «Понарт» (ул. Судостроительная, 6/1)

Начало лета в «Бастионе» отметят живой музыкой и поэзией.

На сцене:

  1. Мария Розалка (Артмис) — песни о походах, подвигах и танцах у костра;
  2. Анна Снегирёва (Брюнхильд) — о путешествиях, свободе и снах;
  3. Владимир Краснопеев — сказка на грани реальности и грёз.

Также гостей ждут музыкальные сюрпризы, танцевальные батлы и настоящая битва на рыбах. Работает свободный микрофон: можно принести свою песню, стих или историю.

Приветствуются ролевые образы. Вход свободный.

Концерт классической музыки6+

Когда: воскресенье, 7 июня, 16:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Калининградские музыканты Владислава Андреева, Ксения Хулга, Софья Ульянова и Вероника Василенко выступят с классической программой.

В концерте:

  1. Давид Поппер, 
  2. Иоганн Себастьян Бах, 
  3. Антонин Дворжак.

Вход свободный.

В выходные на фестивале «Цветы России» в Черняховске гостей ждут музыка, бал и «Двадцать два признания в любви». А Светлогорск в субботу, 6 июня, отметит День города и открытие курортного сезона.

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