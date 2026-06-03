От фестиваля органистов до выставки одной картины: 11 июньских событий в Кафедральном соборе

Июнь в Кафедральном соборе пройдёт под знаком больших музыкальных событий. Здесь откроется Третий Международный фестиваль органистов, который соберёт исполнителей из 11 стран мира, состоится традиционная Выставка одной картины с шедевром из собрания Третьяковской галереи, а на сцену выйдут известные российские и зарубежные музыканты. Подробнее — в нашем обзоре. 1. Голоса природы 5 июня, 19:00 Музыкальные пейзажи разных эпох прозвучат в программе, где природа станет главным героем. Соната Pastorale Джузеппе Тартини задаст настроение вечера, Луи Вьерн обратится к солнечному свету в своём «Гимне солнцу», а Зигфрид Карг-Элерт погрузит слушателей в таинственную атмосферу ночи. Особое звучание концерту придаст редкий инструмент — виола, на которой сыграет Сергей Полтавский. Партию органа исполнит Маргарита Еськина. В программу также вошли сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Бернардо Пасквини, Иоганна Генриха Шмельцера, Эдварда Грига и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.

Фото предоставлено организаторами

2. Листомания 6 июня, 18:00 «В 1842 году 31-летний Лист влюбил в себя ещё один город — Кёнигсберг. Дав несколько концертов в городской Опере, пианист получил не только шумные, долгие овации, но и учёную степень. Впервые в своей истории Альбертина присудила её музыканту — церемония, очевидно, прошла на Кнайпхофе», — говорится об идее программы.



Произведения венгерского композитора исполнит Денни Вильке — органист Мерзебургского Домского собора и главный органист собора Святой Марии в Мюльхаузене.

Фото предоставлено организаторами

3. Два гения. Отец и сын 7 июня, 18:00 При жизни Иоганна Себастьяна Баха громче звучало имя его сына — Карла Филиппа Эммануила. Он служил при дворе Фридриха Великого, руководил музыкальной жизнью Гамбурга, а его сочинениями восхищались Моцарт, Гайдн и Бетховен. Лишь спустя десятилетия фигура Баха-старшего заняла то место в истории музыки, которое сегодня кажется бесспорным. Концерт позволит услышать музыку обоих композиторов и проследить диалог двух поколений одной из самых знаменитых музыкальных династий Европы. На сцену выйдет гобоист Алексей Балашов, партию органа исполнит Мансур Юсупов.

Фото предоставлено организаторами

4. Восход солнца | Открытие Третьего Международного фестиваля органистов 9 июня, 19:00 Третий Международный фестиваль органистов откроется необычным кинопоказом. Зрителям представят немой фильм Фридриха Мурнау «Восход солнца» — признанный шедевр мирового кинематографа, который обретёт новое звучание благодаря живой импровизации. За органом — французский музыкант Флориан-Батист Марль-Уврар, лауреат VII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и титулярный органист парижского собора Сент-Эсташ. Концерт станет первым событием фестиваля, который в этом году соберёт 12 исполнителей из 11 стран мира.

Фото предоставлено организаторами

5. Открытие выставки одной картины 13 июня, 18:00 Каждое лето в соборе проходит «Выставка одной картины» — и каждое лето живопись сопровождает музыка. В этом году на острове Канта представят полотно Кузьмы Петрова-Водкина «Розовый натюрморт» (1918, холст, масло). Современники называли художника «древнерусским иконописцем, попавшим в будущее». Впоследствии мастер испытал влияние кубизма, фовизма, постимпрессионизма. В мероприятии примут участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов. Со стихами выступят Ирина Купченко и Сергей Кругликов.



В программе: И.С. Бах, М. Березовский, Д. Бортнянский, П. Чайковский, К. Лавренов, М. Котельников, А. Чайковский, А. Ахматова.

Фото предоставлено организаторами

6. От барокко до рока 14 июня, 18:00 «Гитара и орган — в мире академической музыки сочетание совсем не распространённое. Но о способности органа перевоплощаться в оркестр и обратно — мы слишком хорошо знаем. Она нам и пригодится», — следует из анонса.



На сцене — Аркадий Резник (гитара) и Фёдор Строганов (орган).

Гости также услышат партитуры для оригинального состава, созданные современными композиторами.



В программе — А. Вивальди, Е. Поплянова, И.С. Бах, Л. Боккерини, Х. Родриго, М. де Фалья, А. Иванов-Крамской, А.К. Жобим, Ф. Строганов, Н. Кошкин.

Фото предоставлено организаторами

7. Воздушный дуэт 20 июня, 18:00 Орган и фагот принадлежат к разным музыкальным мирам, но объединяет их главное — звук, рождающийся из воздуха. Не случайно композиторы разных эпох обращались к этому необычному сочетанию инструментов, открывая для него новые тембровые возможности и неожиданные музыкальные краски. В программе прозвучат произведения Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна и Иоганна Христиана Бахов, Сезара Франка, Мишеля Корретта, Крейга Филлипса, Камиля Сен-Санса, Петра Чайковского и других композиторов. Исполнители вечера — фаготист Анатолий Королев и органист Мансур Юсупов.

Фото предоставлено организаторами

8. Настроения и движения 21 июня, 18:00 «Хабанера и болеро. Баркарола, которую помнят гондолы. Каприс и скрипичная соната. Движению музыки послушны вокальный ансамбль Melody — Светлана Полянская (сопрано) и Ольга Надеждина (контральто) — Вильям Хайло (скрипка) и титулярная органистка римско-католического собора в Москве Марина Омельченко. Нам остается следовать за ними», — пишут устроители.



В программе — И.С. Бах, Э. Изаи, Ф. Шуберт, Г. Форе, Ж. Оффенбах, Ф. Крейслер, П. Сарасате, Ж. Бизе, Л. Лефебюр-Вели, Дж. Гершвин, Н. Паганини, Л. Ардити, А. Пьяццолла.

Фото предоставлено организаторами

9. Симфоническая пятница 26 июня, 18:00 Традиционная музыкальная пятница в соборе в этот раз пройдёт в обществе родоначальника жанра: «Симфонию Гайдна исполнит Калининградский оркестр под управлением Аркадия Фельдмана».

Сольная партия в Концерте для органа с оркестром — Мансур Юсупов.



В программе — сочинения Йозефа Гайдна: Концерт для органа с оркестром до мажор;

Симфония № 45 («Прощальная»).

Фото предоставлено организаторами

10. Дыхание континентов 27 июня, 18:00 «Цветущая Ирландия Риота Исикавы, Четыре картинки Нью-Йорка Роберто Молинелли, Замбия Ивана Дыма — это не живопись. И не поэзия. Это музыка», — говорится об идее концертной программы. На сцене — Иван Дыма (саксофон), Ксения Авраменко (флейта), титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко.



В программе: И.С. Бах, О. Бларр, П. Итюрральде, Р. Киндер, Р. Молинелли, Р. Исикава, Т. Масима, Дж. Норрис, И. Дыма.

11. Концерт в тоне «ля» 28 июня, 18:00 У каждой тональности в музыке свой характер и настроение. Многие композиторы связывали ля мажор с весенней лёгкостью, светом и ощущением обновления. Но у той же ноты есть и другая сторона — более задумчивая и драматичная, скрытая в миноре. Этим музыкальным контрастам посвящена программа органистки Виктории Гамазовой. В концерте прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Сезара Франка, Феликса Мендельсона, а также современных авторов Натальи и Бориса Федотовых.

Фото предоставлено организаторами