От фестиваля органистов до выставки одной картины: 11 июньских событий в Кафедральном соборе

Июнь в Кафедральном соборе пройдёт под знаком больших музыкальных событий. Здесь откроется Третий Международный фестиваль органистов, который соберёт исполнителей из 11 стран мира, состоится традиционная Выставка одной картины с шедевром из собрания Третьяковской галереи, а на сцену выйдут известные российские и зарубежные музыканты. Подробнее — в нашем обзоре.
1. Голоса природы
5 июня, 19:00
Музыкальные пейзажи разных эпох прозвучат в программе, где природа станет главным героем. Соната Pastorale Джузеппе Тартини задаст настроение вечера, Луи Вьерн обратится к солнечному свету в своём «Гимне солнцу», а Зигфрид Карг-Элерт погрузит слушателей в таинственную атмосферу ночи.
Особое звучание концерту придаст редкий инструмент — виола, на которой сыграет Сергей Полтавский. Партию органа исполнит Маргарита Еськина. В программу также вошли сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Бернардо Пасквини, Иоганна Генриха Шмельцера, Эдварда Грига и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.
2. Листомания
6 июня, 18:00
«В 1842 году 31-летний Лист влюбил в себя ещё один город — Кёнигсберг. Дав несколько концертов в городской Опере, пианист получил не только шумные, долгие овации, но и учёную степень. Впервые в своей истории Альбертина присудила её музыканту — церемония, очевидно, прошла на Кнайпхофе», — говорится об идее программы.
Произведения венгерского композитора исполнит Денни Вильке — органист Мерзебургского Домского собора и главный органист собора Святой Марии в Мюльхаузене.
3. Два гения. Отец и сын
7 июня, 18:00
При жизни Иоганна Себастьяна Баха громче звучало имя его сына — Карла Филиппа Эммануила. Он служил при дворе Фридриха Великого, руководил музыкальной жизнью Гамбурга, а его сочинениями восхищались Моцарт, Гайдн и Бетховен. Лишь спустя десятилетия фигура Баха-старшего заняла то место в истории музыки, которое сегодня кажется бесспорным.
Концерт позволит услышать музыку обоих композиторов и проследить диалог двух поколений одной из самых знаменитых музыкальных династий Европы. На сцену выйдет гобоист Алексей Балашов, партию органа исполнит Мансур Юсупов.
4. Восход солнца | Открытие Третьего Международного фестиваля органистов
9 июня, 19:00
Третий Международный фестиваль органистов откроется необычным кинопоказом. Зрителям представят немой фильм Фридриха Мурнау «Восход солнца» — признанный шедевр мирового кинематографа, который обретёт новое звучание благодаря живой импровизации.
За органом — французский музыкант Флориан-Батист Марль-Уврар, лауреат VII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и титулярный органист парижского собора Сент-Эсташ. Концерт станет первым событием фестиваля, который в этом году соберёт 12 исполнителей из 11 стран мира.
5. Открытие выставки одной картины
13 июня, 18:00
Каждое лето в соборе проходит «Выставка одной картины» — и каждое лето живопись сопровождает музыка. В этом году на острове Канта представят полотно Кузьмы Петрова-Водкина «Розовый натюрморт» (1918, холст, масло).
Современники называли художника «древнерусским иконописцем, попавшим в будущее». Впоследствии мастер испытал влияние кубизма, фовизма, постимпрессионизма.
В мероприятии примут участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов. Со стихами выступят Ирина Купченко и Сергей Кругликов.
В программе: И.С. Бах, М. Березовский, Д. Бортнянский, П. Чайковский, К. Лавренов, М. Котельников, А. Чайковский, А. Ахматова.
6. От барокко до рока
14 июня, 18:00
«Гитара и орган — в мире академической музыки сочетание совсем не распространённое. Но о способности органа перевоплощаться в оркестр и обратно — мы слишком хорошо знаем. Она нам и пригодится», — следует из анонса.
На сцене — Аркадий Резник (гитара) и Фёдор Строганов (орган).
Гости также услышат партитуры для оригинального состава, созданные современными композиторами.
В программе — А. Вивальди, Е. Поплянова, И.С. Бах, Л. Боккерини, Х. Родриго, М. де Фалья, А. Иванов-Крамской, А.К. Жобим, Ф. Строганов, Н. Кошкин.
7. Воздушный дуэт
20 июня, 18:00
Орган и фагот принадлежат к разным музыкальным мирам, но объединяет их главное — звук, рождающийся из воздуха. Не случайно композиторы разных эпох обращались к этому необычному сочетанию инструментов, открывая для него новые тембровые возможности и неожиданные музыкальные краски.
В программе прозвучат произведения Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна и Иоганна Христиана Бахов, Сезара Франка, Мишеля Корретта, Крейга Филлипса, Камиля Сен-Санса, Петра Чайковского и других композиторов. Исполнители вечера — фаготист Анатолий Королев и органист Мансур Юсупов.
8. Настроения и движения
21 июня, 18:00
«Хабанера и болеро. Баркарола, которую помнят гондолы. Каприс и скрипичная соната. Движению музыки послушны вокальный ансамбль Melody — Светлана Полянская (сопрано) и Ольга Надеждина (контральто) — Вильям Хайло (скрипка) и титулярная органистка римско-католического собора в Москве Марина Омельченко. Нам остается следовать за ними», — пишут устроители.
В программе — И.С. Бах, Э. Изаи, Ф. Шуберт, Г. Форе, Ж. Оффенбах, Ф. Крейслер, П. Сарасате, Ж. Бизе, Л. Лефебюр-Вели, Дж. Гершвин, Н. Паганини, Л. Ардити, А. Пьяццолла.
9. Симфоническая пятница
26 июня, 18:00
Традиционная музыкальная пятница в соборе в этот раз пройдёт в обществе родоначальника жанра: «Симфонию Гайдна исполнит Калининградский оркестр под управлением Аркадия Фельдмана».
Сольная партия в Концерте для органа с оркестром — Мансур Юсупов.
В программе — сочинения Йозефа Гайдна:
- Концерт для органа с оркестром до мажор;
- Симфония № 45 («Прощальная»).
10. Дыхание континентов
27 июня, 18:00
«Цветущая Ирландия Риота Исикавы, Четыре картинки Нью-Йорка Роберто Молинелли, Замбия Ивана Дыма — это не живопись. И не поэзия. Это музыка», — говорится об идее концертной программы.
На сцене — Иван Дыма (саксофон), Ксения Авраменко (флейта), титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко.
В программе: И.С. Бах, О. Бларр, П. Итюрральде, Р. Киндер, Р. Молинелли, Р. Исикава, Т. Масима, Дж. Норрис, И. Дыма.
11. Концерт в тоне «ля»
28 июня, 18:00
У каждой тональности в музыке свой характер и настроение. Многие композиторы связывали ля мажор с весенней лёгкостью, светом и ощущением обновления. Но у той же ноты есть и другая сторона — более задумчивая и драматичная, скрытая в миноре.
Этим музыкальным контрастам посвящена программа органистки Виктории Гамазовой. В концерте прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Сезара Франка, Феликса Мендельсона, а также современных авторов Натальи и Бориса Федотовых.
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