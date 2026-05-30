Для тех, кто хочет быть в тренде: 6 громких киноновинок 2026 года, о которых все говорят

Трудно в это поверить, но 2026 год наполовину прошёл — и принёс нам немало интересных киноновинок. Но как уследить за всеми премьерами? «Клопс» составил чек-лист самых заметных фильмов этого года.

1. «Дьявол носит Prada 2»16+ Прошло почти двадцать лет после событий первого фильма. Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) давно стала известной журналисткой, а Миранда Пристли (Мэрил Стрип) по-прежнему руководит модным журналом. Из-за кризиса печатной индустрии издание переживает сложные времена — и чтобы спасти его, Миранде приходится снова работать с бывшими подчинёнными. Сиквелом занимались авторы первой части: режиссёр Дэвид Фрэнкел и сценаристка Алин Брош Маккенна. К своим ролям вернулись и актёры, в том числе Эмили Блант и Стэнли Туччи. Дух оригинала тоже сохранился: это вновь огненная смесь сатиры и офисной драмы, но фильм стал более современным — теперь в центре внимания соцсети, корпорации и цифровые медиа.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

2. «Проект "Конец света"»16+ Учитель биологии Райленд Грейс (Райан Гослинг) приходит в себя на борту космического корабля далеко от Земли и ничего не помнит. Постепенно выясняется, что он — участник отчаянной миссии по спасению человечества. Солнце начинает терять энергию, Земле грозит глобальная катастрофа, а единственная надежда связана с исследованием загадочного микроорганизма в другой звёздной системе. Фильм основан на одноимённом романе Энди Вейера, автора «Марсианина». За экранизацию взялись режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер, которым удалось сохранить и юмор, и научную достоверность книги. Это приключение, где сложные идеи подаются через историю человека — и он не слишком отличается от любого из зрителей.

Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

3. «Майкл»18+ Фильм посвящён главной поп-звезде конца XX века — Майклу Джексону (Джаафар Джексон). Лента рассказывает о его детстве, ранней славе, работе, мировых турне и феноменальном успехе. А заодно — о том, как меняли певца известность и отношения с окружающими. Режиссёром драмы выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил родной племянник Майкла Джексона. Проект с самого начала вызывал широкий интерес и споры, и не разочаровал: получилось масштабное шоу с музыкой и танцами. Ключевые этапы карьеры Джексона — и, конечно, закулисные драмы — авторы тоже вниманием не обошли.

Кадр из фильма «Майкл»

4. «Вот это драма!»18+ Эмма (Зендея) и Дэниел (Роберт Паттинсон) готовятся к свадьбе и уверены, что их отношения пережили все возможные кризисы. Однако за несколько дней до церемонии всплывают старые переписки, а вместе с ними — недосказанность и эмоциональные травмы. «Вот это драма!» — камерный фильм Кристоффера Боргли, где акцент сделан на психологическом напряжении и диалогах. Ситуация, знакомая многим, стала для авторов поводом исследовать границы доверия и способность человека к самообману.

Кадр из фильма «Вот это драма!»

5. «Грозовой перевал»18+ На пустошах Йоркшира разворачивается история сироты Хитклифа (Джейкоб Элорди). У него сложные отношения с Кэтрин Эрншо (Марго Робби): молодые люди влюблены, но светлое чувство тесно переплетается с ревностью, социальными различиями и жаждой мести. Новую экранизацию классического романа Эмили Бронте сняла Эмеральд Феннел. Это по-прежнему готическая история любви, но она заметно отличается от более ранних адаптаций. Теперь особое внимание уделяют психологии и токсичным отношениям героев, из-за чего «Грозовой перевал» превращается почти в триллер.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»

6. «Супер Марио: Галактическое кино»16+ После победы над Боузером Марио и Луиджи сталкиваются с новой угрозой: Боузер-младший пытается освободить отца и восстановить власть своей семьи. Погоня приводит героев далеко за пределы Грибного королевства — в космос, где им приходится путешествовать между планетами и сталкиваться с удивительными существами. «Галактическое кино» — скивел первого мультфильма о братьях Марио. Режиссёрами вновь стали Аарон Хорват и Майкл Еленик. Они сохранили динамику и юмор оригинала, но добавили больше локаций, героев, музыки и отсылок.

Кадр из мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»