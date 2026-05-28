Офицерское казино, ломбард и кинотеатр «Москва»: список калининградских памятников стал длиннее на шесть пунктов

В конце мая в Калининградской области появилось шесть новых объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. В их числе — бывшее офицерское казино, ломбард, скотобойня и кинотеатр. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.

1. Скотобойня Розенау

Самый старый из вошедших в реестр объектов — «Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау». Его построили в 1893–1895 годах по проекту архитектора Пауля Мюльбаха.

Комплекс находится в районе сохранившейся исторической застройки. С востока он выходит на Аллею Смелых, с севера — на Лётную, с юга к нему примыкает железнодорожная развязка. Более подробно об истории памятника можно прочитать в материале «Клопс».

Старый приказ от 4 марта 2024 года, который вносил скотобойню в список выявленных ОКН, признали утратившим силу — теперь это полноценный региональный памятник.

В России потенциальные памятники сначала попадают в перечень выявленных ОКН. Такие уже запрещено сносить и перестраивать, но вечно пребывать в этом списке строению нельзя. Потом объекты проходят экспертизу, определяющую, представляют они культурную ценность или нет. После этого власти могут официально включить выявленный ОКН в реестр памятников.

2. Дом с рельефами

В перечень также внесли дом на Енисейской улице (№1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39). Здание 1922 года постройки — типичный образец югендстиля, однако оно выделяется уникальными рельефами.

Парадные №1 и 3 украшены изображениям детских фигур: один малыш верхом на коне, второй — на морской рептилии. У других подъездов можно найти птиц, собак, медведей, девушек, охотников, кораблей, кентавров, косцов и землемеров.

Прежде этот дом тоже был выявленным памятником. Теперь он носит статус ОКН регионального значения.