Офицерское казино, ломбард и кинотеатр «Москва»: список калининградских памятников стал длиннее на шесть пунктов

В конце мая в Калининградской области появилось шесть новых объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. В их числе — бывшее офицерское казино, ломбард, скотобойня и кинотеатр. Соответствующие приказы появились на портале официального опубликования правовых актов.
1. Скотобойня Розенау
Самый старый из вошедших в реестр объектов — «Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау». Его построили в 1893–1895 годах по проекту архитектора Пауля Мюльбаха.
Комплекс находится в районе сохранившейся исторической застройки. С востока он выходит на Аллею Смелых, с севера — на Лётную, с юга к нему примыкает железнодорожная развязка. Более подробно об истории памятника можно прочитать в материале «Клопс».
Старый приказ от 4 марта 2024 года, который вносил скотобойню в список выявленных ОКН, признали утратившим силу — теперь это полноценный региональный памятник.
В России потенциальные памятники сначала попадают в перечень выявленных ОКН. Такие уже запрещено сносить и перестраивать, но вечно пребывать в этом списке строению нельзя. Потом объекты проходят экспертизу, определяющую, представляют они культурную ценность или нет. После этого власти могут официально включить выявленный ОКН в реестр памятников.
2. Дом с рельефами
В перечень также внесли дом на Енисейской улице (№1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39). Здание 1922 года постройки — типичный образец югендстиля, однако оно выделяется уникальными рельефами.
Парадные №1 и 3 украшены изображениям детских фигур: один малыш верхом на коне, второй — на морской рептилии. У других подъездов можно найти птиц, собак, медведей, девушек, охотников, кораблей, кентавров, косцов и землемеров.
Прежде этот дом тоже был выявленным памятником. Теперь он носит статус ОКН регионального значения.
3. Здание семафорной установки железной дороги
Старинное здание расположено на Железнодорожной, между двухъярусным мостом и Южным вокзалом.
Это четырёхэтажный дом с подвалом и антресолью, фасад которого украшен тремя плоскими арочными нишами. В центре — заметный рельеф: фрагмент железнодорожной рельсы со шпалами. «Как символ принадлежности здания к железнодорожной службе», — говорится в акте.
Здание стало выявленным объектом ОКН ещё в 2011 году, а сейчас получило полноценный охранный статус.
4. Городской ломбард Кёнигсберга
Этот дом был построен в 1904 году специально для ломбарда, который прежде ютился в арендованных помещениях. Эксперты подчёркивают: это единственное в регионе здание, изначально спроектированное как ломбард — например, в нём есть помещения для хранения ценностей.
Дом находится на улице Коперника, 21. У него необычная форма: шесть этажей со стороны улицы Коперника и семь — со стороны Московского проспекта.
В 2019 году многоэтажка была внесена в список выявленных объектов культурного наследия. В 2024 году там прошёл ремонт, сопровождавшийся скандалом с жильцами соседних домов. Сейчас большая часть здания пустует, а на первом этаже находится бар.
5. Офицерское казино
Бывшее казино Первого гренадёрского полка «Кронпринц» находилось рядом с укреплениями Второго вального обвода и учебным плацем. Сейчас это улица Томская, 19.
Здание обладает удивительной биографией: в 1894 году оно было впервые отмечено на городском плане как казино, во время Первой мировой войны здесь размещался госпиталь, а после 1918 года — библиотека. В советские годы в здании работала начальная школа, затем институт повышения квалификации учителей.
В доме многое сохранилось: не только стены из красного кирпича и перекрытия, но даже дверь — деревянная, филёнчатая, с резным декором. Верхняя часть створок остеклена и забрана ажурными коваными решётками.
Двери на лестничных площадках — почти предмет искусства. На обеих сохранились украшения в виде пирамид и цветные витражи.
Здание казино было внесено в перечень выявленных ОКН приказом от 17 сентября 2020 года.
6. Кинотеатр «Москва»
Замыкает список памятник времён СССР — кинотеатр «Москва» на улице Зои Космодемьянской, 5. Это здание построено в 1956 году в стиле советского классицизма.
Кинотеатр стоит на высокой прямоугольной террасе. Западный объём — двухэтажный, восточный — одноэтажный. Сохранились колоннада и рельефные розетки на потолке, а также две украшенные лестницы.
Калининградцы могут помнить это здание как культурно-досуговый центр «Москва» с банкетный залом. Его признали выявленным памятником в октябре 2020 года.
Для всех шести памятников прописан единый режим охраны. На их территории запрещено возводить новые объекты и перестраивать существующие, а также вести хозяйственную деятельность, которая не направлена на функционирование памятника. Разрешены только работы по сохранению.
В Калининградской области руины замка Заалау и ещё два археологических объекта включили в перечень памятников.