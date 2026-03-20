В Калининграде пройдёт ремонт на исторической территории мясокомбината, где до войны была скотобойня с рестораном

В Калининграде планируют ремонт инженерных сооружений в районе Аллеи Смелых. Работы затронут территорию бывшей скотобойни Розенау — одного из редких сохранившихся индустриальных объектов конца XIX века. Соответствующий документ опубликован на сайте региональной службы ОКН.

Ремонт повышенной сложности

Речь идёт о строительстве водопропускной трубы и сопутствующих инженерных сооружений. Часть работ пройдёт в непосредственной близости от исторических корпусов, которые находятся на Аллее Смелых (дома №80, 80а, 80б, 80в, 80г). Стройплощадка также частично попадает в границы памятника. Однако ремонт, согласно проектной документации, не должен затронуть сам старинный комплекс.

Тем не менее, специалисты отмечают возможные риски. Прежде всего угроза связана с движением строительной техники, а также с работой персонала и организацией площадки.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты предусмотрели ряд обязательных мер. Рабочие должны будут складировать стройматериалы подальше от памятника, а транспорту разрешат ездить только по определённым маршрутам. Отдельное внимание уделят инструктажу и мониторингу состояния исторических зданий. Если памятникам будет что-то угрожать, ремонт должен быть приостановлен.

Когда работы закончится, на территории запланировано восстановление благоустройства — в тех местах, где оно будет нарушено.