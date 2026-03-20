В Калининграде пройдёт ремонт на исторической территории мясокомбината, где до войны была скотобойня с рестораном

В Калининграде планируют ремонт инженерных сооружений в районе Аллеи Смелых. Работы затронут территорию бывшей скотобойни Розенау — одного из редких сохранившихся индустриальных объектов конца XIX века. Соответствующий документ опубликован на сайте региональной службы ОКН.
Ремонт повышенной сложности
Речь идёт о строительстве водопропускной трубы и сопутствующих инженерных сооружений. Часть работ пройдёт в непосредственной близости от исторических корпусов, которые находятся на Аллее Смелых (дома №80, 80а, 80б, 80в, 80г). Стройплощадка также частично попадает в границы памятника. Однако ремонт, согласно проектной документации, не должен затронуть сам старинный комплекс.
Тем не менее, специалисты отмечают возможные риски. Прежде всего угроза связана с движением строительной техники, а также с работой персонала и организацией площадки.
Чтобы минимизировать эти риски, эксперты предусмотрели ряд обязательных мер. Рабочие должны будут складировать стройматериалы подальше от памятника, а транспорту разрешат ездить только по определённым маршрутам. Отдельное внимание уделят инструктажу и мониторингу состояния исторических зданий. Если памятникам будет что-то угрожать, ремонт должен быть приостановлен.
Когда работы закончится, на территории запланировано восстановление благоустройства — в тех местах, где оно будет нарушено.
Старинная скотобойня
Городскую скотобойню в Кёнигсберге построили в 1893—1895 годах в тогдашнем пригороде Розенау — примерно в трёх километрах от центра города. Выбор площадки был продиктован практическими соображениями: здесь пересекались дорога с твёрдым покрытием и железнодорожные линии. Для конца XIX века это был современный и продуманный промышленный комплекс, отвечавший требованиям санитарии и логистики.
Территория занимала около 95 тысяч м2 и представляла собой целый производственный городок. Вокруг центрального зала располагались загоны для скота, помещения для забоя разных видов животных, холодильные установки, а также инфраструктура для обработки продукции.
Отдельно стояли здания для забоя больного скота и лошадей, причём помещения были изолированы друг от друга массивной кирпичной стеной. На территории работали ветеринарные службы, административные корпуса, конторы, а также гостиница и ресторан.
Комплекс имел собственную водонапорную башню и был полностью автономен. Архитектура его была полностью утилитарной: невысокие краснокирпичные корпуса с минимальным декором.
После Второй мировой войны комплекс не сменил своего назначения. На его базе был создан Калининградский мясоконсервный комбинат, который был окончательно ликвидирован только в 2018 году. За это время здания неоднократно перестраивались, особенно в советский период. Однако часть исторических корпусов сохранилась до наших дней.
Сегодня комплекс имеет статус объекта культурного наследия: некоторые здания признаны памятником регионального значения, а часть — выявленным объектом культурного наследия.
