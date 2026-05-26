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Бег с коромыслом и парад воздушных змеев: 8 мест в Калининградской области, где будут отмечать День защиты детей

13:07
Анонсы Городские праздники
Бег с коромыслом и парад воздушных змеев: 8 мест в Калининградской области, где будут отмечать День защиты детей - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Ежегодно 1 июня в России отмечают День защиты детей. В Калининградской области этот праздник не обходят стороной: запланировано восемь тематических фестивалей. «Клопс» рассказывает, где и чем порадовать малышей. 

Детский карнавал «Детских сказок добрая страна»0+

Когда: суббота, 30 мая, 13:00

Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а)

Добрый волшебник Гурий приготовил для детей много интересных программ, весёлых игр, разнообразных развлечений и неожиданных сюрпризов.

Вход свободный.

День защиты детей в Доме офицеров Балтийского флота0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Третий год подряд в Доме офицеров проходит праздник детства. В 11:00 начнётся интерактивно-игровая программа «Краски детства». Для юных гостей подготовят игры, конкурсы, викторины, рисунки на асфальте, флешмоб в исполнении театра танца «Янтарные миниатюры», призы и подарки.

В 12:00 — спектакль «Принцесса на горошине» в исполнении младшей группы народного драматического театра «Браво-Бис».

Вход свободный.

Фестиваль детства «Вверх!»0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 14:00

Где: Солнечный бульвар, 25 (спортивный парк «Ростех Арены»)

Праздник для всей семьи с насыщенной программой: выступления творческих коллективов, игры, музыка, мастер-классы, розыгрыши подарков и сюрпризы. Для детей будут работать аниматоры, батуты и интерактивные площадки, а также зона с уличной едой.

В 16:00 стартует парад воздушных змеев. Можно принести своего змея или раскрасить его на мастер-классе и запустить.

Вход свободный.

XI фестиваль «Цветолетофест»0+

Когда: воскресенье, 31 мая, 13:00

Где: парк «Юность» (Тельмана, 3)

Фестиваль, который за 11 лет стал для города доброй традицией.

Что вас ждёт:

  1. красочные залпы каждый час,
  2. живая музыка: выступление групп «Пурпурный дождь» и «Который час», диджеев лейбла LOUD и других,
  3. интерактивы, флешмобы, танцевальные баттлы,
  4. караоке хором,
  5. розыгрыши призов,
  6. аттракционы и кафе.

Ведущие — Мария Мелихова и Валерий Боровец. Со своей краской нельзя — это правило безопасности всех участников. Фестивальную краску можно купить на месте.

 Вход свободный.

Бег с коромыслом и парад воздушных змеев: 8 мест в Калининградской области, где будут отмечать День защиты детей - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Праздник «Детство — это я и ты» в Зеленоградске0+

Когда: понедельник, 1 июня, 11:00

Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск)

Праздник детства с весёлыми и незабываемыми приключениями. В программе: мастер-классы, зажигательные игры и конкурсы, анимационная программа, шоу мыльных пузырей и весёлый сюрприз.

Вход свободный.

«Страна улыбок и чудес»0+

Когда: понедельник, 1 июня, 14:00

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)

Большой семейный праздник для детей, родителей, бабушек и дедушек. Для гостей предусмотрены сахарная вата, аквагрим, выступление фокусника, брейк-данс и беспроигрышная лотерея.

Площадки:

  1. «Праздник детства и смеха» — игры и конкурсы,
  2. «Мастерская чудес» — творческие мастер-классы,
  3. «День маленького библиотекаря» — интерактив для юных библиотекарей,
  4. «Дружная семья — счастливое детство» — семейная фотозона,
  5. «Вместе за одним столом» — чаепитие с пирогами,
  6. «Летний дворик» — мыльные пузыри, мелки, игры и сказочные задания.

Вход свободный, по регистрации.

Праздник детства в Черняховске0+

Когда: понедельник, 1 июня, 11:30–15:00

Где: Парк Победы (Черняховск)

Яркий и незабываемый праздник для детей и родителей.

Программа:

  1. «Парад талантов»,
  2. гала-концерт областного фестиваля «Звёзды Балтики»,
  3. фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых»,
  4. областной фестиваль «Зелёный мир в твоих ладошках»,
  5. квесты «По следам Бременских музыкантов» и «След инженера»,
  6. гигантская раскраска «Разукрасим наш город»,
  7. спортивные активности: весёлые старты, бег с коромыслом, ловля воздушных шариков, игры на ловкость,
  8. викторины и логические задачки.

Для гостей подготовят площадку подводной робототехники, интерактивные опыты и аквагрим. Запланированы мастер-классы по изготовлению игрушек, брелоков, гипсовых фигур, леденцов, сувениров.

Вход свободный.

Праздник в Центральном парке0+

Когда: понедельник, 1 июня, 15:00

Где: Центральный парк

Детей и родителей приглашают на самый беззаботный праздник в году.

В программе:

  1. большой концерт с выступлениями городских творческих коллективов,
  2. творческие мастер-классы,
  3. мыльные пузыри,
  4. фото с ростовыми куклами,
  5. игры с аниматорами, весёлые конкурсы,
  6. аттракционы,
  7. фастфуд.

Вход свободный.

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