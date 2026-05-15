В здании бывшей биржи восстановят старинные колонны, которым нет аналогов во всей Калининградской области

В Калининградском музее изобразительных искусств восстановят две исторические колонны. Они уникальны: аналогов нет во всём регионе. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Опорные колонны, которым требуется реставрация, находятся на цокольном этаже — в зале, где размещена постоянная экспозиция «Город Гофмана. Тайны двух миров»6+. Их отличает редкое для региона неоренессансное оформление с волютами-кронштейнами — поддерживающими деталями в форме завитка.

«Реставрация колонн — ещё один важный шаг на пути к восстановлению исторического облика нашего здания. Для создания фантасмагорической атмосферы постоянной экспозиции <...> важно восстановление оригинальной архитектуры гофмановского зала», — заявила директор музея Галина Заболотская.

Она добавила, что зал расчистят от «чужеродных напластований» тех времён, когда в здании располагались заведения общепита.

«Воссозданные колонны зала будут служить идеальным фоном для авторских декораций и кукол «Города Гофмана», созданных Станиславом Соколовым и Михаилом Шемякиным», — добавила Заболотская.

Музей с проектом «Хранители времени» стал победителем грантового конкурса — отсюда и средства на ремонт. Работы будут проводиться при участии регионального отделения Союза реставраторов России и студентов БФУ им. И. Канта.

Специалисты также планируют создать тактильную копию колонны — специально для посетителей, которые плохо видят. Сейчас таких экспонатов в музее пять.