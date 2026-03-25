В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит

11:23
В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит - Новости Калининграда | Фото: Музей изобразительных искусств
Фото: Музей изобразительных искусств

Калининградский музей изобразительных искусств расширил доступную среду для незрячих и слабовидящих посетителей. Специально для них в экспозиции появилось пять новых тактильных станций. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Рельефные модели посвящены архитектуре самого здания — бывшей биржи. Они воспроизводят ключевые элементы: фрагменты фасада, окна, башенные часы. Кроме того, в музее появилась 3D-копия льва-щитодержателя. 

Один из объектов дополнен NFC-меткой с тифлокомментарием. Все станции также снабжены пояснениями на шрифте Брайля.

NFC-метка — это маленькое устройство, которое может хранить и передавать на смартфоны небольшой объём данных.

В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит - Новости Калининграда | Фото: Музей изобразительных искусств
В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит - Новости Калининграда | Фото: Музей изобразительных искусств
В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит - Новости Калининграда | Фото: Музей изобразительных искусств
Фото: Музей изобразительных искусств

Новые станции дополняют уже созданную в музее систему из 15 тактильных экспонатов. Десять из них были установлены ранее, и они снабжены аромакомпозициями, чтобы гости могли не только потрогать, но ещё и понюхать экспонат. У новых станций такой функции нет, зато почти все они мобильные. 

«Они будут как находиться в музее, так и использоваться во время экскурсий с незрячими и слабовидящими группами граждан, а также при экскурсиях на улице», — пояснили в пресс-службе.

В музее подчёркивают, что с помощью этих станций каждый посетитель — независимо от состояния здоровья — сможет получить полное представление об экспонатах. А теперь — ещё и об архитектуре самого здания.

Сейчас станции в процессе установки. Официальное открытие запланировано на 3 апреля.

Проект реализован при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», направленной на развитие инклюзивных музейных практик.

