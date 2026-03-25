В Калининградском музее изобразительных искусств появились особые «трогательные» экспонаты для тех, кто плохо видит

Калининградский музей изобразительных искусств расширил доступную среду для незрячих и слабовидящих посетителей. Специально для них в экспозиции появилось пять новых тактильных станций. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Рельефные модели посвящены архитектуре самого здания — бывшей биржи. Они воспроизводят ключевые элементы: фрагменты фасада, окна, башенные часы. Кроме того, в музее появилась 3D-копия льва-щитодержателя.

Один из объектов дополнен NFC-меткой с тифлокомментарием. Все станции также снабжены пояснениями на шрифте Брайля.

NFC-метка — это маленькое устройство, которое может хранить и передавать на смартфоны небольшой объём данных.