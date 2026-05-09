Всё основано на реальных событиях: 6 новых фильмов о Великой Отечественной войне, которые вы могли пропустить

Прекрасная традиция — смотреть перед 9 Мая кино о подвигах советских солдат. Отечественные кинематографисты каждый год выпускают новые ленты. «Клопс» рассказывает о шести военных фильмах, которые вышли недавно.

1. «Семь вёрст до рассвета»16+ Зимой 1942 года в оккупированной Псковской области пожилой крестьянин Матвей Кузьмин (Фёдор Добронравов) должен проводить немецкий отряд в тыл Красной армии. Он подчиняется, но скрывает свой настоящий замысел. От того, сможет ли он увести врагов по ложному маршруту, зависит судьба целого подразделения. Военная драма Александра Андреева основана на реальных событиях, за которые главный герой получил звание Героя Советского Союза. История «советского Сусанина» вдохновляла авторов и прежде: например, она легла в основу повести Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Как и в книге, в фильме упор сделали не на бои, а на тяжёлый моральный выбор.

2. «Литвяк»16+ 21-летняя Лидия Литвяк (Полина Чернышова) — лётчица-истребитель, один из самых эффективных асов времён Великой Отечественной войны. Она участвует в воздушных боях, сопровождает боевые вылеты и... влюбляется в однополчанина, несмотря на все фронтовые испытания. Фильм Андрея Шальопы тоже основан на реальной судьбе легендарной советской лётчицы. В центре внимания — её смелость и стальной характер. На экране Лидия Литвяк из абстрактной героини становится живой женщиной — понятной, но всё равно удивительной.

3. «Ангелы Ладоги»12+ В ноябре 1941 года, в начале блокады Ленинграда, группа молодых спортсменов-буеристов собирается доставить боеприпасы по льду Ладожского озера. Однако они узнают о детском доме, из которого не успели эвакуировать сирот. Теперь героям, которые долго были соперниками, предстоит объединиться ради спасения детей. Александр Котт тоже вдохновился реальными, но малоизвестными событиями. Фильм выделяется за счёт того, что военная драма здесь переплетена со спортивной. Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Виктор Добронравов и Тихон Жизневский, который прилетал в Калининград на премьеру. Буерист — это человек, управляющий парусным судном на коньках, предназначенным для гонок по льду.

4. «Спасти бессмертного»12+ Юный блогер-экстремал Саша (Михаил Медалин) попадает во временную петлю. Выбраться из ловушки можно, но только с помощью солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Для этого Саше придётся вмешаться в прошлое и изменить судьбу другого человека. Фильм Павла Игнатова — смесь военной драмы и фантастики, и в основу вновь легла биография настоящего человека. Авторы вдохновились историей кыргызстанца Мендыша Омуралиева, который погиб в Ржевской битве и был перезахоронен в наше время благодаря усилиям поисковиков. Фильм пытается переосмыслить подвиг советского солдата, связав его с современностью.

5. «В списках не значился»16+ Молодой лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брестскую крепость в июне 1941 года. Его не успевают зачислить в часть, когда начинается война. Тем не менее молодой человек остаётся в крепости и принимает бой наравне с остальными её защитниками. Режиссёр Сергей Коротаев экранизировал одноимённый роман Бориса Васильева. Фильм следует первоисточнику, делая акцент на внутренней эволюции героя. Как и в книге, здесь больше внимания уделяют не боям, а состоянию человека, оказавшегося перед лицом неизбежного.

6. «Группа крови»18+ 1943 год, оккупационные власти создают в бывшем пионерлагере под Ленинградом «приют»: туда привозят сирот, у которых берут кровь для переливания раненым немецким солдатам. Истощённые, запуганные и уставшие от изнурительного труда дети находят в себе силы сопротивляться — и даже решаются на побег. Режиссёр Максим Бриус обратился к одной из непопулярных тем в истории войны — детям в оккупации. Лента почти не затрагивает бои: всё страшное здесь показано глазами маленьких детей. В фильме снялись Андрей Рудыка, Марк Александров, Карина Андоленко и Алексей Нилов.