Тихон Жизневский представил в Калининграде фильм про спортсменов, спасавших сирот блокадного Ленинграда (фото)

В Калининград на премьеру фильма «Ангелы Ладоги»12+ прилетел исполнитель главный роли Тихон Жизневский. Артист встретился с поклонниками в ТРЦ «Европа». Подробности и фото — в материале «Клопс». Тихона Жизневского российские зрители знают по супергеройской дилогии «Майор Гром»+16, а также по экранизации романа «Преступление и наказание»+18. Актёр родился в Зеленоградске и, как рассказывали его родители, учился в местной театральной студии «Стоп». Увидеться с актёром в этот его приезд могли все желающие: площадка располагалась прямо у входа в один из атриумов. В итоге пообщаться с гостем собралась большая толпа, причём многие оказались там спонтанно.

Артист пообщался с гостями, раздал автографы и ответил на вопросы «из зала». А потом, разумеется, сфотографировался с поклонниками, которые хотели запечатлеть эту встречу на память. Заодно Жизневский рассказал зрителям об «Ангелах Ладоги»: действие фильма разворачивается в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. По сюжету группа молодых буеристов выходит на лёд, чтобы доставить боеприпасы, однако в итоге им приходится вывозить сирот из детского дома. Так бывшие соперники оказываются в ситуации, где им необходимо действовать как команда. Буерист — это человек, управляющий парусным судном на коньках, предназначенным для гонок по льду.

Артист поделился воспоминаниями: как фильм снимался, какие возникали сложности и что было самым интересным. В том числе он рассказал о сценах, в которых была задействована реальная техника, и о работе с реальными воспоминаниями времён блокады Ленинграда, частично положенных в основу сценария. Режиссёром «Ангелов Ладоги» стал Александр Котт («Брестская крепость»18+, «Княжна Мери»12+). Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Сама лента выйдет в широкий прокат в четверг, 23 апреля. Кроме Жизневского, в актёрском составе также заявлены Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.