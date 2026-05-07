Реконструкция, конный турнир и песни Высоцкого: куда бесплатно сходить в Калининграде в праздничные выходные

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В субботу и воскресенье, 9 и 10 мая, в Калининграде с размахом отметят День Победы. Кроме парада и основной программы, праздничные мероприятия пройдут в «Понарте», форте №5, парке «Юность» и на других площадках. «Клопс» рассказывает, куда можно бесплатно сходить в выходные.

День Победы в историко-художественном музее Суббота, 9 мая Празднование развернётся на трёх площадках: у стен форта №5, в «Бункере» и в посёлке Чистые Пруды. Вход на все мероприятия свободный. В форте: 10:00 — 18:00 — патриотическая акция «Это День Победы». 14:00 — 14:40 — военно-историческая реконструкция «Штурм Кёнигсберга». С 15:00 — интерактивные площадки с экспозициями военной техники, средств связи, вооружения и униформы 1941–1945 г. В реконструкции примут участие более 80 человек. Будут задействованы автомобили, мотоциклы, артиллерийские орудия, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые ружья и более 20 видов стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны. Организатор — Клуб военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтийского флота. В «Бункере»: 12:00 — встреча с куратором и заведующим музеем Михаилом Бадамшиным. В Чистых Прудах: 12:00 — возложение цветов к братской могиле советских воинов.

Программа ко Дню Победы в «Понарте»0+ Суббота, 9 мая, Судостроительная, 6/1 Праздник в «Понарте» будет разделён на две части: дневную и вечернюю. Первая пройдёт на открытой сцене, вторая — в арт-пространстве «Бастион». Дневная программа начнётся в 12:00 с праздничного концерта «Песни Победы». Прозвучат стихи и песни военных лет в исполнении ансамблей «Калина красная» и «Кордон». Народные танцы исполнит коллектив «Берёзки», а фланкировщики продемонстрируют мастерство владения шашкой. Для гостей организуют выставку оружия времён войны от клуба «Прорыв». По традиции всех желающих будут угощать солдатской кашей. С 14:00 до 16:00 покажут специальную музыкальную программу от творческой группы «Анатолий Шевчук и друзья». Специальный гость — Сергей Дубровин, первый исполнитель хита «Ах, какая женщина». Вечерняя программа стартует в 18:00. Со стихами, песнями и сценками выступит агитбригада «Балтим». Заслуженная артистка России Наталья Ростова и вокальная студия «Голос мечты» покажут программу «Цветы победы». Следом на сцену выйдет ведущая вокалистка Балтийского казачьего округа Татьяна Семиреченская. Вход свободный.

День Победы в парке «Юность»0+ Суббота, 9 мая, 13:00. Ул. Тельмана, 3 Парк приглашает всех жителей и гостей города отметить День Победы на свежем воздухе. В программе — живое исполнение легендарных песен, выставка оружия и рассказы о военной технике, солдатская каша, а также тематические активности для детей и взрослых. Вход свободный.

Открытый микрофон «Нам нужна одна Победа»12+ Суббота, 9 мая, 14:00. Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В поэтическом открытом микрофоне, посвящённом Дню Победы, поучаствуют литераторы из объединений «Просто поэты», «Поэты 39» и «ПоэтиКа». Все желающие также смогут прочитать стихи о войне, Победе, памяти и подвиге народа. Вход свободный.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Концерт «Мы вращаем Землю!»0+ Суббота, 9 мая, с 14:00 до 16:00. «Культурное место» (площадка под эстакадным мостом на острове Канта) Клуб «Высоцкий в Калининграде» проведёт концерт, посвящённый Великой Победе. Прозвучат песни, написанные в годы Великой Отечественной войны, на которых легендарный поэт вырос и которые стали основой его творчества. Вход свободный.

Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»0+ 9 и 10 мая, с 10:00 до 18:00. Пешеходная часть ул. Баранова Лучшие мастера области представят изделия ручной работы. Гостей также ждут выступления артистов и бесплатные мастер-классы. 9 мая можно будет научиться делать резинки для волос (13:00) и свечи из вощины (14:00). 10 мая повторится мастер-класс по резинкам (13:00), а также пройдёт ещё один — по созданию цветов из гофрированной бумаги (14:00). Вход свободный. Запись на мастер-классы по телефону: 8 (911) 455-52-47.

Концертная программа «Сквозь пожары к победному маю»12+ Воскресенье, 10 мая, 16:00. Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Сообщество «Просто поэты» приглашает вспомнить советских воинов. В программе — песни и музыка классиков и современных исполнителей на военно-патриотические темы. Запланировано и публичное чтение стихов. Вход свободный.

Турнир по конкуру ко Дню Победы и 80-летию области0+ Воскресенье, 10 мая, 11:00. Гурьевский район, Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота») Всех желающих приглашают на захватывающие соревнования по верховой езде. Лучшие всадники пройдут маршруты разной сложности. Кроме спортивной программы, запланированы полевая кухня и мастер-классы ко Дню Победы. За музыку будут отвечать артисты и казаки. Вход свободный.