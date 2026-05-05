В Москве «оживили» экспонаты калининградского музея, связанные с героями Великой Отечественной войны

В московском Музее Победы на Поклонной горе можно будет увидеть экспонаты из Калининграда. Их представят на выставке, открытой к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Подробности «Клопс» рассказали в областном историко-художественном музее.

В столицу передали танковый шлем и карты «Военные операции 89-й танковой бригады в Восточной Пруссии». Прежде они принадлежали Герою Советского Союза Андрею Соммеру. Именно он, будучи командиром бригады, в январе 1945 года одним из первых вывел танки к Кёнигсбергу.

Соммер лично передал шлем в музей в 1964 году. Карты с рукописными пометками — дар его супруги, который она сделала позднее.

В Москву также отправилась записная книжка фронтового поэта Фатиха Каримова. Он служил сапёром, а в редкие минуты затишья писал стихи о Родине, любви и смерти. При жизни, ещё в годы войны, у него вышли два поэтических сборника.