Фотографы и художники открыли в замке Инстербург выставку, посвящённую временам года в Черняховске

В замке Инстербург в Черняховске в минувшие выходные прошёл «Музейный пикник». Устроить праздник помогли ремесленники, актёры, музыканты и историки, а также фотографы и художники из творческого объединения «Симбиоз». Последние представили выставку «Тёплые воспоминания о прошедшей зиме»0+ и рассказали о ней «Клопс».

Работы участников «Симбиоза» разместились в стенах замка. Это картины и снимки, которые были созданы за один февральский день. Тогда фотографы и художники навещали Черняховск в рамках проекта «Малые города — большое вдохновение».

«Черняховск для нас особый город, в нём очень много тем для творчества. Поэтому мы решили разделиться на три группы по интересам — природа, портрет в замке и городской пейзаж», — объяснила руководительница «Симбиоза» Наталья Фомина.

Одна команда под руководством фотографа Юрия Таркина отправилась к Анграпе, где в полынье собрались зимующие водоплавающие птицы. Другая группа искала интересные сюжеты на улицах города. Третья осталась в замке и занималась портретной съёмкой: моделями стали актрисы молодёжного театра «Белая роза».

«Труднее всего было художникам: в мороз -17 градусов можно было только набросать небольшие эскизы. А потом их доработать уже дома», — рассказала Фомина.