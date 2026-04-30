Электронная музыка с фирменным блеском: сезон «Воскресников» в выходные откроют вечеринкой на Верхнем озере

В калининградском кафе Soul Garden на Верхнем озере 3 мая откроется новый сезон вечеринок от нашумевшего проекта VOSKRESNIK. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В этом году сезон «Воскресников» стартует в самую подходящую пору для вечеринок на свежем воздухе — в выходные обещают 25 градусов тепла. Локация для мероприятия новая, хотя организаторы уже проводили здесь мероприятие в 2022 году под маркой BX. Уютная ландшафтная территория с несколькими зонами, двумя барами, видом на озеро и фуд-кортом обещает стать отличным местом для отдыха и танцев.

Для гостей подготовлено специальное барное меню с безалкогольными напитками и особыми предложениями от Hoppers. За музыкальное сопровождение традиционно отвечают резиденты VOSKRESNIK: Olya, Marta и Denis Ravilevich. В этот вечер можно будет насладиться классикой жанра — хаусом, фанком и диско, а также танцевальными электронными хитами.

Вечеринка стартует в 17:00 и продлится до 22:00 — чтобы утро понедельника не стало тяжёлым испытанием.

Как подготовиться к вечеринке? Выбирайте яркий летний образ, освобождайте вечер воскресенья, берите с собой друзей и хорошее настроение.

«Не забудьте захватить свитшот — погода может быть прохладной. До встречи на озере!» — напоминают устроители.

