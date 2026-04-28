Печаль столетней давности: дом на Литейной в Калининграде сохранил историю двух одиноких женщин из начала прошлого века

Эксперты изучали историю дома на Литейной, чтобы обосновать его включение в реестр памятников. И обнаружили, что обычный дом сохранил историю двух одиноких женщин, живших в начале прошлого века. Она содержится в акте историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте региональной службы ОКН.

Старинные печали

Согласно исторической справке, которую подготовил историк и инженер Валерий Бублик, дом на Литейной, 6-8, был построен в 1912 году. Первыми его владельцами стали двое мужчин: торговец Квядковски (подъезд №6) и кладовщик Арнольд (подъезд №8). Оба жили в своих квартирах сами, а не сдавали их — адресные книги тех лет фиксировали такие тонкости.

Возраст обоих домовладельцев остался тайной, но известно, что к 1935 году Квядковски уже не было в живых. Жильё по наследству перешло к его жене. Такая же ситуация сложилась и у соседей: в тридцатых владелицей дома значился уже не кладовщик, а его вдова.

Что делали со своим наследством две одинокие женщины? История сохранила и эти детали. К 1941 году вдова Квядковски впустила квартирантов. Её соседка выбрала другой вариант и жила с компаньонкой.

После войны судьбы обеих женщин теряются: неизвестно, застали ли они штурм города и куда делись потом. Сейчас это здание — стандартный жилой дом с четырьмя отдельными квартирами.