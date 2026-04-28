Печаль столетней давности: дом на Литейной в Калининграде сохранил историю двух одиноких женщин из начала прошлого века

Эксперты изучали историю дома на Литейной, чтобы обосновать его включение в реестр памятников. И обнаружили, что обычный дом сохранил историю двух одиноких женщин, живших в начале прошлого века. Она содержится в акте историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте региональной службы ОКН.
Старинные печали
Согласно исторической справке, которую подготовил историк и инженер Валерий Бублик, дом на Литейной, 6-8, был построен в 1912 году. Первыми его владельцами стали двое мужчин: торговец Квядковски (подъезд №6) и кладовщик Арнольд (подъезд №8). Оба жили в своих квартирах сами, а не сдавали их — адресные книги тех лет фиксировали такие тонкости.
Возраст обоих домовладельцев остался тайной, но известно, что к 1935 году Квядковски уже не было в живых. Жильё по наследству перешло к его жене. Такая же ситуация сложилась и у соседей: в тридцатых владелицей дома значился уже не кладовщик, а его вдова.
Что делали со своим наследством две одинокие женщины? История сохранила и эти детали. К 1941 году вдова Квядковски впустила квартирантов. Её соседка выбрала другой вариант и жила с компаньонкой.
После войны судьбы обеих женщин теряются: неизвестно, застали ли они штурм города и куда делись потом. Сейчас это здание — стандартный жилой дом с четырьмя отдельными квартирами.
Статус памятника
А что, собственно, привлекло экспертов в обычном жилом доме? Это здание возвели в рамках амбициозного проекта — застройки рабочего посёлка Ратсхоф, который задумывался как город-сад. Согласно концепции, пролетариям предлагали жильё с садом, водопроводом, канализацией и даже прачечной. У виллы на Литейной изначально был один этаж, не считая мансарды.
Подобных домов в Калининграде сохранилось немало. Недавно эксперты рекомендовали включить в реестр памятников другую виллу, построенную для города-сада.
Оба дома — на Нефтяной и на Литейной — построил для своих сотрудников владелец вагонной фабрики Феликс Хайман. Как в них оказались торговец и кладовщик, история умалчивает.
Дом признали выявленным объектом культурного наследия ещё в 2011 году, а теперь эксперты рекомендуют включить его в реестр памятников. Нередко туда попадают здания, которые чем-то выделяются в архитектурном смысле — однако здесь другой случай.
В акте экспертизы говорится: «Объект является типовым зданием рядовой застройки. Конструктивные и архитектурно-художественные элементы, которые могли бы акцентировать внимание на данный объект, отсутствуют. Особенности, которые могли бы стать основанием для включения, <...> отсутствуют».
И всё же заключение положительное. Специалисты сочли, что вилла почти не изменилась со времён своего создания и осталась образцом типичной застройки города-сада. То есть ценность её не в красоте или архитектурных особенностях, а в том, что она стала своеобразным памятником социальной философии начала XX века.
О том, что старинный дом на Литейной предложили включить в список памятников, стало известно в конце 2025 года.